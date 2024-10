Jorge Martín destaca que ha sido "un día muy difícil", pero que estaba "contento"

Redacción deportes, 27 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), segundo en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, ha destacado que fue "un día muy difícil, un día en el que era muy difícil acabar la carrera, la verdad", pero que estaba "contento de haber sacado lo máximo, no he fallado".

"Hemos ido a un ritmo muy alto y la condición de la pista era bastante complicada, así que, estoy contento porque he sacado lo máximo, no he fallado, y sólo he perdido una posición con 'Pecco', que al final era el objetivo, era parte del plan. A partir de aquí pues intentar sacar lo máximo en Malasia", destacó el líder del mundial.

Martín fue sincero al asegurar que "de no haberse caído Marc yo creo que hubiera ganado, le veía más fuerte, que tenía algo más que 'Pecco', pues creo que este fin de semana la GP23 (Ducati) era inferior a la GP24, la verdad, y no sé en el balance de todas las vueltas, pero en las rectas Marc perdía bastante, creo que una décima y media o dos por vuelta".

A pesar de perder cinco puntos con Bagnaia en la pelea por el título mundial, Jorge Martín dijo sobre sus opciones al título que "siempre hay que creer, mientras haya posibilidades hay que creer y yo lo creo. Cada vez me demuestro más a mí mismo, en días como hoy, que ha sido muy difícil acabar, y acabando segundo me demuestro que estoy preparado para serlo".

De su lucha con Bagnaia recalcó que "los dos estamos muy fuertes, los dos estamos un paso por delante, los dos tenemos opciones de ganar cada fin de semana y este fin de semana ni él ni yo teníamos nada más que el otro. Era un tema de ganas y de hambre, y creo que a eso ahora mismo no me gana". EFE