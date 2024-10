La principal feria de arte de Turquía enfoca la pintura nacida en la España democrática

Ilya U. Topper

Estambul, 26 oct (EFE).- Nacidos en la década de 1970 son los 21 pintores españoles cuyas obras se exponen en una muestra especial de la Contemporary Istanbul, la mayor feria de arte contemporáneo de Turquía, seleccionados como representantes de una generación nacida "cuando España empezaba a ser de nuevo democrática".

Así lo indica a EFE en Estambul el escritor y crítico español Juan Manuel Bonet, comisario de la exposición, al explicar cómo ha seleccionado a los artistas para el proyecto 'Born in the Seventies' (Nacidos en los setenta).

La muestra está concebida como un foco específico sobre el arte contemporáneo de España que presenta la feria estambulí esta semana (24-27 de octubre), en su 19ª edición.

Medio centenar de galerías de arte de varios continentes se dan cita en la Contemporary Istanbul, entre ellas las catorce españolas -de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Santander y Badajoz- que participan en el citado proyecto.

También hay un artista español presente a través de una galería portuguesa, lo cual "confirma el carácter internacional" del arte español, destaca Bonet.

"Yo he seleccionado a 21 pintores no de mi generación, sino de una generación joven, gente que han nacido, como indica el título, ya cuando España empezaba a ser de nuevo democrática", comenta.

Define a estos artistas, de los que 16 han acudido a la ciudad del Bósforo, como "gente que practica la pintura con ganas, sin preocuparse mucho por las etiquetas".

Algunas de las obras que presentan son figurativas, otras abstractas, y también las hay que "mezclan ambas cosas", añade.

En la sala dedicada a España, la mayoría son lienzos abstractos, salvo el 'Doble imaginado' de Marta Beltrán, con figuras humanas en rojo, o 'Empusa, Medusa, Medea' de Regina de Miguel, con su inquietante toque surrealista, junto a los vestidos pintados por Teresa Moro.

Contemporary Istanbul también acoge una galería de Sao Paulo y otra de Buenos Aires, aparte de salas de Nueva York, Londres, Dubái, Moscú, Milán, Praga, Lisboa, Suzhou (China) y, por supuesto, Turquía.

Veinte galerías de Estambul, junto a una de Ankara y otra de Antalya, participan en la feria con un gran número de artistas turcos de muy diversas propuestas, desde esculturas a lienzos e instalaciones.

El interés de los coleccionistas turcos es grande, a juzgar por la cantidad de coches de alta gama que se aglomeran ante las enormes instalaciones de Tersane, un inmenso recinto hotelero a orillas del Cuerno de Oro.

El lujoso complejo que sirve de centro cultural para esta muestra dispone incluso de un servicio de barcos para acudir cómodamente desde el centro, así como de cafeterías y bares donde importantes coleccionistas, incluidos muchos españoles, intercambian sus impresiones.

Turquía es un país que, "como todos los de su área", hasta ahora se había conocido poco en el ámbito del arte moderno, "pero hay pintores turcos que ya están presentes mucho en el mercado internacional, artistas de los que algunos han trabajado en Europa", evalúa Bonet.

"Este país tiene ya bienales, tiene mucho de arte contemporáneo, y galerías importantes. Hay una galería de Estambul que trae cuadros de Peter Halley, los está exponiendo en su galería, el mismo día que este artista norteamericano está exponiendo en el Museo Thyssen en Madrid", señala Bonet.

Creada en 2006, Contemporary Istanbul es la principal feria de arte moderno de Turquía.

España está presente en esta edición no sólo con el proyecto 'Born in the Seventies', que está patrocinado por la Embajada española, sino también a través de cinco expertos españoles, además de Bonet, que participan en el programa de charlas 'Diálogos'. EFE

(foto) (vídeo)