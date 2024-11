La reacción de Marta Castro, amiga de Laura Matamoros, al enterarse de que su ex está ahora con Hiba Abouk

¿Laura Matamoros e Hiba Abouk 'unidas' por el mismo hombre? Eso parece, ya que según ha revelado el programa 'Ni que fuéramos... Shhh' el novio de la influencer hasta ahora, Antonio Revilla, -y con el que creíamos que continuaba su relación, aunque habrían roto antes de que la hija de Kiko Matamoros viajase a Punta Cana para celebrar el 30º cumpleaños de María Pombo- estaría conociendo ahora a la actriz, de nuevo 'soltera y entera' tras dejar claro que lo único que le une a Álvaro Muñoz Escassi es una amistad a pesar de los rumores de romance que les han perseguido desde el verano.

Mientras los protagonistas de esta historia que promete dar mucho que hablar en las próximas semanas guardan silencio y ni confirman ni desmienten, una de las mejores amigas de Laura, Marta Castro, se ha quedado literalmente 'ojiplática' al enterarse de que Antonio podría estar comenzando una relación con Hiba.

"O sea, no tengo ni idea, pero me acabo de quedar muerta" ha repetido en varias ocasiones sin poder disimular su sorpresa, dejando entrever que la instagrammer no le ha contado nada. Y es que como asegura, "había quedado el lunes con Laura pero al final no pude, no la he visto", por lo que ha evitado ser ella quien confirme su ruptura con Revilla después de casi 4 meses de intensa relación: "Es que no tengo ni idea. O sea, yo a Laura no sé si está enamorada o no está enamorada, eso es una cosa que tiene que decir... No tengo ni idea, porque ha estado en Punta Cana y no la he visto desde que ha vuelto, pero sé que está muy contenta, muy feliz, muy tranquila, muy bien" ha zanjado.