Carmen Lomana nos habla de cómo conoció sentimental al padre de Bertín Osborne

Después de conocer el fallecimiento del padre de Bertín Osborne el pasado viernes, hoy hemos conocido gracias a la periodista Pilar Vidal que Carmen Lomana tuvo una relación con él hace muchos años. Una información que desconocíamos y que la propia Socialité ha reconocido en el plató de 'Espejo Público'.

"Estuvimos más o menos unos cuatro meses. Siempre le he tenido cariño, cuando me quedé viuda vino a verme al País Vasco. Comenzamos algo, pero lo terminamos dejando porque a mí no me terminaba de convencer su forma de ser", ha comentado Lomana.

Tras su intervención en el programa, la colaboradora de televisión ha atendido a la prensa y ha asegurado que el padre del cantante "era estupendo" y que cuando estuvo con él fue "en un momento en el que yo estaba muy frágil porque hacía poco que me había quedado viuda, pero me sentí apoyada".

Además, cuando ha llegado a casa ha explicado que no se trata de una "bomba" porque "mucha gente lo sabe", pero ha dejado claro que era "un señor" y que le trató siempre con muchísimo cariño.

Por último, Lomana ha explicado que "fue bonito" porque "él me conoció a mí por un amigo en común que le habló de mí y me vino a ver a San Sebastián", aunque finalmente no se consolidó ese amor: "La vida es así, son etapas y a la gente la tienes que conocer, yo no estaba muy predispuesta".