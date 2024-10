Tokyo Metro concreta mayor oferta pública inicial de acciones en Japón desde 2018

(Bloomberg) -- Las acciones de Tokyo Metro Co. subieron un 45% el miércoles, el mayor debut bursátil de una empresa japonesa desde 2018.

Las acciones cerraron la sesión bursátil a ¥1.739 y alcanzaron ¥1.768 durante la sesión. El operador de uno de los mayores sistemas de metro del mundo las vendió a ¥1.200 (US$8) cada una, recaudando ¥348.600 millones en la mayor oferta pública en el país desde la del operador de telefonía móvil SoftBank Corp. La demanda superó la oferta en 15 veces, según varios de los suscriptores principales.

“Pensamos que el precio de salida a bolsa era demasiado bajo y que su valor justo rondaría los 1.600 yenes”, dijo Taku Ito, gestor jefe de fondos de renta variable de Nissay Asset Management. “Se trata de una típica acción pagadora de dividendos. También es una acción defensiva. Dudo que sus cotizaciones suban mucho, pero es una acción que se puede mantener durante mucho tiempo a los niveles actuales.”

Una alta rentabilidad por dividendo para Japón y las perspectivas de beneficios de la empresa hacen que las acciones de Tokyo Metro resulten atractivas, según los inversores y analistas. El negocio de la empresa se concentra en una zona urbana y se ve menos afectado por el descenso de la población japonesa.

El precio de las acciones de las empresas japonesas que han salido a bolsa este año ha subido un 34% de media en su debut, según datos de Ichiyoshi Securities Co.

Nota Original: Tokyo Metro Shares Ride High in Trading Debut After Strong IPO

--Con la colaboración de Takahiko Hyuga.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.