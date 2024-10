García destaca el compromiso "claro y nítido" del Ministerio con el aborto y con su práctica en la sanidad pública

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que el compromiso del Gobierno y del Ministerio de Sanidad con el derecho de las mujeres al aborto es "claro" y "nítido", además de considerar "urgente" que se cumpla la ley aprobada el pasado año para que esta prestación "se dé preferentemente en la sanidad pública".

Así lo ha indicado la ministra durante la sesión plenaria del Senado de este martes en respuesta a la pregunta sobre el compromiso del Ministerio de Sanidad con el derecho al aborto, formulada por la senadora del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (GPIC), Carla Delgado Gómez.

"Una ley que, por cierto, se está incumpliendo. El 81 por ciento de los abortos, según el último informe, no se están realizando en la sanidad pública, sino que se están realizando en clínicas privadas. Y, de hecho, hay cuatro comunidades que ni siquiera informan que haya ningún aborto en su comunidad en la sanidad pública", ha señalado García.

Asimismo, la ministra se ha referido al registro de objetores de conciencia en el que trabaja Sanidad, pero que es un "requisito" que existe en la ley desde 2010, ha explicado. Sin embargo, ha apuntado que hay seis comunidades autónomas que no han elaborado ese registro y otras siete que no ofrecen información al respecto.

"En el caso de las comunidades que no cumplen la ley, no sabemos si es porque no se la han leído, porque no saben leer, porque se la leyeron y no se enteraron, o, sencillamente, porque no les gusta cumplir la ley. Lo que está claro es que, desde el Ministerio de Sanidad, vamos a hacer que se cumpla la ley", ha subrayado en referencia al trabajo conjunto que desempeñarán con las comunidades en el próximo Consejo Interterritorial.

En este sentido, la senadora Delgado ha indicado que el registro de objetores de conciencia es "necesario" para asegurar que la objeción sea una decisión "absolutamente individual y no una orden de los jefes de servicios de ciertos hospitales plegados a creencias ultrarreligiosas". Asimismo, ha insistido en que el derecho al aborto se ve "amenazado" en las comunidades donde gobierna el Partido Popular y ha hecho referencia a la cumbre antiabortista cuya celebración está prevista en el Senado y contra la que Más Madrid ha registrado 5.500 firmas esta mañana, según ha señalado.

En su respuesta, García ha exigido al PP que dejen de acosar, fiscalizar y perseguir a las mujeres porque "son muchos años desde que la sociedad ya ha aceptado el aborto como uno de los derechos de las mujeres, no de los derechos de las mujeres progresistas, de los derechos de las mujeres".

En cuanto a la celebración de la cumbre antiabortista prevista en el Senado, García ha reclamado a los representantes del Partido Popular que "dejen de utilizar y manosear las instituciones que son de todos y de la soberanía popular, como es el Senado de todos los españoles y españolas, para su particular internacional ultra reaccionaria". Mientras, ha asegurado que el Gobierno y el Ministerio "va a cumplir la ley y va a hacer también que se cumpla".