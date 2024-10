El presidente Chaves recibe la condecoración de la Orden del Príncipe Yaroslav de Ucrania

San José, 21 oct (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recibió la condecoración Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio de I grado, por su contribución personal a la cooperación interestatal, el apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Agradezco profundamente este reconocimiento, que no solo me honra a mí, sino a todos los costarricenses, en nuestra incólume convicción del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Hoy, Ucrania y Costa Rica confirman ante el mundo que los esfuerzos por la libertad y la paz no están sujetos a un espacio geográfico, sino a la certeza de saber que, indistintamente del idioma y las creencias, la inviolable soberanía de los pueblos y el irrenunciable derecho a una vida digna y feliz, son valores comunes que compartimos como humanidad", afirmó el mandatario.

La distinción Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio la otorga el Gobierno de Ucrania a ciudadanos de su país y extranjeros por los méritos destacados en el ámbito de la construcción estatal, el fortalecimiento del prestigio internacional, el desarrollo de la economía, ciencia, educación, cultura, arte, atención médica y por la actividad sobresaliente benéfica, humanista y social.

"Es en las dificultades en las que se conocen los amigos, y la amistad entre nuestros países se ha consolidado en medio de las vicisitudes que hoy vive Ucrania. La comunicación entre las autoridades nacionales y las de Kiev es regular y constante", indicó el canciller costarricense Arnoldo André en un comunicado de prensa.

La Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio fue establecida el 23 de agosto de 1995 por el decreto del presidente de Ucrania, Leonid Kuchma. EFE