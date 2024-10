CDC vincula brote de E. coli a hamburguesas de McDonald’s

(Bloomberg) -- Las hamburguesas Quarter Pounder de McDonald’s Corp. fueron relacionadas con un brote de E. Coli en la parte occidental de Estados Unidos, que ha dejado a 49 personas enferma y un deceso, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC,por sus siglas en inglés) de EE. UU.

Diez personas han sido hospitalizadas, incluido un niño, según la agencia. Las personas reportaron haber comido en McDonald’s antes de que comenzara la enfermedad y mencionaron específicamente haber comido una hamburguesa Quarter Pounder, según la agencia.

Las acciones de la cadena de restaurantes cayeron un 9% en las operaciones posteriores a la apertura del mercado.

