PLANIGRUPO FORTALECE SU PORTAFOLIO DE PROPIEDADES Y REGISTRA CRECIMIENTOS DE DOBLE DÍGITO EN INGRESOS NETOS Y EBITDA EN EL 3T24

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre de 2024

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO" o PLANI.MX) (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 48 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales, reportó sus resultados del 3T24*, los cuales registraron incrementos de 14.9% AsA en Ingresos Totales Netos y 19.2% AsA en EBITDA.

Lo anterior, además de reflejar la reciente adquisición de 9 propiedades que anteriormente sólo eran administradas por PLANIGRUPO, también, fue incentivado por el acuerdo alcanzado para la administración de otra plaza comercial, ubicada en Cuernavaca, Morelos. De esta manera, el ABR de los inmuebles propios y administrados aumentó 3.5%, de 780,000 m2 en el 3T23 a 807,128 m2 en el 3T24; además, la renta promedio se incrementó en 6.9% AsA.

En su comparativo acumulado por los 9M24, los Ingresos Totales Netos alcanzaron MXN$1,114.0 millones (+8.4% AsA); mientras que el NOI y el EBITDA ascendieron a MXN$918.8 millones y MXN$718.7 millones, incrementándose 8.5% AsA y 10.9% AsA, respectivamente.

En lo que respecta a los márgenes NOI y EBITDA, estos se ubicaron en 82.7% y 65.3% durante el trimestre, manteniendo un margen NOI, prácticamente, sin cambios (-10 pbs.) y registrando un crecimiento anual de 230 pbs. en el margen EBITDA. En el acumulado del año por los 9M24, el margen NOI se ubicó en 82.5% (+10 pbs. AsA) y el margen EBITDA en 64.5% (+140 pbs. AsA).

Respecto a la situación financiera, al cierre del 3T24, la deuda total (incluyendo la plaza con participación no controladora) fue de MXN$6,673.8 millones, representando un incremento de 30.7% AsA, principalmente relacionado con la incorporación de las nuevas plazas. Es relevante señalar que más del 56% de la deuda total se encuentra a tasa fija o variable con cobertura de interés, actualmente nos encontramos analizando coberturas para los créditos recientemente incorporados, mitigando la exposición a fluctuaciones de mercado. Y, en este contexto, el LTV del trimestre se situó en 37.3%, vs. 34.9% del 3T23.

En su mensaje a inversionistas, Ricardo Arce, Director General de PLANIGRUPO, comentó: "Durante el trimestre, avanzamos a paso firme en nuestro fortalecimiento operativo, principalmente, con el exitoso cierre de la adquisición de nueve centros comerciales, con capacidad de generar un NOI conjunto anual de MXN$358 millones. Y, en paralelo, seguimos explorando otras oportunidades acrecientes de inversión, con el objetivo de impulsar una generación incremental de valor, para así fortalecer nuestro posicionamiento de mercado".

*Cifras incluyen 34 centros comerciales al 100%, y 2 equivalentes a su participación, a menos que se indique lo contrario.

Aspectos relevantes de la llamada de resultados 3T24· Se adquirió el portafolio K8 + Puebla, con un total de nueve centros comerciales, consolidando en los estados financieros a partir del 31 de agosto de 2024.

· Se obtuvo un crédito de Banco Santander por MXN$1,100 millones para pagar créditos con Metlife de acuerdo con los vencimientos de octubre y diciembre.

· Planigrupo completó el refinanciamiento de todos sus créditos con vencimiento en 2024.

· Se logró una cobranza del 99% del total facturado durante el 3T24

· Planigrupo está en proceso de incorporar paneles solares en 28 centros comerciales, con la meta de reducir 3,000 toneladas de CO2 equivalentes al año.

· Se finalizó la actualización de la matriz de materialidad para complementar el plan de sustentabilidad ASG de la Compañía. Cabe mencionar que el reporte anual de sustentabilidad 2023 se encuentra cargado en la página de internet de Planigrupo.

Acerca de PLANIGRUPO:PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 48 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México. Actualmente operamos 37 centros comerciales ubicados en 19 entidades federativas en México. Para más información visite: https://www.planigrupo.com.mx/.

Declaraciones a FuturoEste comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

