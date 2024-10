Míchel: "Tenemos que ganar sí o sí al Slovan"

El entrenador del Girona FC, Míchel, reconoció este lunes que el martes deben ganar "sí o sí" al Slovan Bratislava en Montilivi, en la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, para sumar los primeros puntos y poder estar todavía cerca de la clasificación, ya que el técnico no quiere "pasar de puntillas" sobre la primera presencia del club en la máxima competición contintental.

"Hemos perdido los dos partidos y para buscar la clasificación es importante la victoria. Jugamos en casa, con nuestra gente y estamos necesitados de esta victoria. Más allá del momento del equipo, la clasificación nos dice que tenemos que ganar sí o sí y es un partido muy importante, claro que sí", comentó en rueda de prensa.

Y añadió que el grupo está bien y hay exigencias internas. "No sé la exigencia de fuera, la nuestra es dar nuestra mejor versión y luchar por ganar. Somos el equipo más humilde de la competición, lo tengo claro. El Slovan ha jugado dos partidos difíciles y complicados, jugar contra City y Celtic que son dos equipazos en Europa es difícil", avisó.

"He visto estos partidos y he visto al Slovan dominador en su competición, tenemos que hacer un partidazo para ganar. Lo tengo claro. Lo más importante es el vestuario y todos saben que nosotros tenemos que dar siempre nuestra mejor versión, porque he visto cosas muy buenas del Slovan", comentó sobre el rival, que tampoco ha podido puntuar.

"El Slovan tiene posesión en su liga aunque no en 'Champions'. Pero es un equipo que tiene mucha posesión y es dominador en su competición, y en la mediapunta tiene talento en Tolik. Son jugadores de nivel, tendremos que presionar muy bien y tener solidaridad sin pelota y ser capaces de que el Slovan esté en cada momento agobiado o presionado, con un ritmo de juego muy alto", añadió.

Pese a las bajas del Girona y esa presión de ganar a uno de los rivales, sobre el papel, más flojos, Míchel quiere que pase lo que pase quiere que se dé valor a jugar la competición. "Jugando 'Champions' con el Girona, no puede ser un partido más. No quiero pasar de puntillas por esta competición y que la gente no le dé valor, porque tiene mucho valor por lo que ha hecho el club en los últimos años", argumentó.

"Tiene mucho mérito y no sé si se está reconociendo, pero desde dentro tenemos la sensación de que ha costado mucho llegar aquí y es un momento histórico que hay que valorar. Estamos entre los mejores, gracias a Dios. Lo vamos a valorar como se merece", añadió al respecto.

De ahí que quiera ver a su equipo jugar como él sabe que es capaz de jugar. "Tenemos que mirar que nuestra idea siga viéndose en el campo. Jugar o no con dos puntas no quiere decir que tengas más profundidad. Hace falta recuperar nuestra idea de profundidad en carriles, llegamos bien al último tercio de campo pero debemos tener más sensaciones de peligro y de acercar al jugador al gol. Nos falta completar el último pase, llegada o chut; ahí está nuestro problema", opinó.

"Hemos perdido la mitad de los partidos pero valoro partido a partido. Pero contra el Feyenoord no merecimos perder, contra el Atlético se nos fue por momentos puntuales, el otro día la Real tuvo opciones pero nosotros también. Veo al equipo compitiendo, tenemos margen de mejora. Le dije a los jugadores que creo que vamos a acabar arriba en la clasificación. Lo puedo decir pero lo tengo que hacer. Miro para cada partido y no tengo duda de que esté equipo seguirá compitiendo y conseguirá buenos resultados", se sinceró.

Más allá de los problemas, explicó que intentarán seguir siendo fieles a su filosofía ofensiva. "Somos un equipo que busca la portería rival desde el portero; cada pase debe tener un sentido de gol, de progresión y de ser un equipo dominador. En este sentido, los laterales tienen estas características de tener personalidad e intención de juego. No se limitan a defender", comentó sobre los laterales y, en concreto, Arnau.

"Pienso que el jugador está preparado. Tenemos que controlar las cargas de entrenamiento y el tema mental y anímico, para que en cada partido el jugador se recupere bien. Están preparados, los jugadores tienen personalidad y carácter, no he visto a ningún jugador con malas caras, no. Tenemos que recuperar y jugar, solo tenemos 12 jugadores de campo más la cantera y haremos los cambios pensando en el partido", explicó, sobre esas bajas que limitan mucho la confección del once inicial.

Y esa primera victoria en la 'Champions' la buscará con muchísimas bajas y apenas 12 jugadores de campo del primer equipo. "Hemos perdido por molestias a Abel, no recuperamos a nadie. El resto están todos bien y del filial vendrán Marc y Arango, aunque son juveniles, y dos porteros. Tenemos muchas bajas pero tenemos suficientes jugadores para hacer una alineación", defendió Míchel.