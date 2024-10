La editorial Penguin Random House modifica sus pautas de derechos de autor para evitar entrenar IA con sus libros

El grupo editorial Penguin Random House ha modificado sus pautas de derechos de autor para señalar que no permite el uso o reproducción de "ninguna parte" de sus libros para entrenar tecnologías o sistemas de Inteligencia Artificial (IA), una medida que se incluirá en todos los títulos nuevos y en cualquier ejemplar del catálogo que se reimprima.

La compañía estadounidense ha compartido su enfoque respecto al uso responsable de la IA y la necesidad de proteger los derechos de autor en el entrenamiento de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y otras herramientas de esta tecnología.

De hecho, tal y como ya trasladó en agosto de este año, en un comunicado en su blog, persigue el objetivo de defender "enérgicamente" la propiedad intelectual de sus autores y artistas, de cara a impulsar y recompensar la creatividad humana.

En este sentido, Penguin Random House ha modificado ahora el texto que introduce al principio de sus libros sobre las pautas de derechos de autor, para indicar que no permite el uso del contenido comprendido en el libro para entrenar modelos de IA.

Concretamente, la editorial incide en que que "ninguna parte" del libro puede utilizarse o reproducirse "con el propósito de entrenar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial", tal y como ha podido conocer el medio The Bookseller. Esta nueva pauta se introducirá "en las páginas de los sellos editoriales" de todos los mercados que abarca Penguin Random House. Asimismo, se incorporará a cada nuevo libro publicado o edición reimpresa por la compañía.

Junto a ello, el grupo editorial también ha matizado que reserva sus libros de la "excepción de minería de textos y datos", de acuerdo con lo recogido en las leyes de la Unión Europea sobre excepciones y propiedad en minería de textos y datos. Es decir, que protege los títulos escritos por sus autores de que sean utilizados para la recolección de datos. En concreto, esta pauta sobre la excepción de minería y textos de datos se basa en el Artículo 4(3)de la Directiva 2019/790 sobre el Mercado Único Digital.

Con todo ello, Penguin Random House pretende evitar que los títulos publicados por su editorial se utilicen para alimentar el desarrollo de tecnologías de IA, como los 'chatbots' y asistentes o las herramientas de IA generativa.

No obstante, tal y como ha apuntado The Verge, se ha de tener en cuenta que esta modificación de las pautas de derechos de autor de la editorial no es un mecanismo legal para garantizar la protección de derechos de autor, si no más bien una advertencia informativa hacia los usuarios.

Esto se debe a que las normas de protección de los derechos de autor, en este caso, de los escritores, ya están dispuestas en las leyes aprobadas -como es el caso de la normativa de los derechos de autor de la Unión Europea-, independientemente de lo que señale Penguin Random House en sus libros.

Igualmente, se trata de una de las primeras editoriales de libros que hacen referencia explícitamente a la protección de la propiedad intelectual y derechos de autor con respecto al uso y entrenamiento de la IA.