Norris: "He hecho lo que pensaba que estaba bien, pero estaba equivocado"

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El británico Lando Norris (McLaren) aseguró este domingo, tras terminar cuarto el Gran Premio de Estados Unidos por una penalización de cinco segundos al adelantar al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por fuera de la pista, que hizo "lo que pensaba que estaba bien, aunque estaba equivocado".

"Creo que he intentado adelantar, pero ha sido difícil, Max ha defendido bien, ambos lo hemos intentado y es fácil cometer un error. Él ha cometido errores, yo también, pero no depende de mí decidir, porque no hago las norma. He hecho lo que pensaba que estaba bien pero estaba equivocado", aseguró Norris a los micrófonos de DAZN al término de la carrera.

Así, insistió en que lo intentó pero no salió "por delante" a pesar de que las mejoras funcionaron bien: "Si no, hubiéramos estado aún mas por detrás, pero el equipo ha hecho un gran trabajo".

"Como en Bakú, no éramos los más rápidos. Lo hemos intentado, pero la gente tiene muchas expectativas depositadas en nosotros, lo cual es bueno pero a la vez malo porque a veces no es realista", concluyó un decepcionado Norris. EFE

