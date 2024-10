Fernando Martínez de Irujo, fiel a su hermana Eugenia, asiste al cumpleaños de Tana Rivera

Fernando Martínez de Irujo no se perdió este sábado, 19 de octubre, la fiesta por los 25 cumpleaños de su sobrina, Cayetana Rivera. Haciendo gala de la buena relación que tiene con la familia, el hermano de Eugenia apareció sonriente y atendió a los medios como nunca antes.

Siempre discreto con su vida privada y con las polémicas que ha habido en su familia, Fernando ha mantenido un perfil bajo y pocas han sido las declaraciones que ha hecho públicamente sobre las relaciones de sus hermanos.

Eso sí, el vínculo que tiene con su hermana Eugenia es de lo más estrecho y nunca ha faltado a ninguna celebración que esta ha llevado a cabo, a diferencia de su hermano Cayetano.

Le preguntaron por la ausencia de este en el cumpleaños de Tana, algo que no llamó la atención porque después del enfrentamiento público que ha tenido con Eugenia se entendería que ni siquiera estuviese invitado, pero Fernando desveló que el motivo por el que no asistió fue porque "no está en Madrid".

Por último, el hijo de la Duquesa de Alba quiso tener unas bonitas palabras para su sobrina y aseguró que estaba "muy guapa" y que estaba muy feliz de poder celebrar "la edad de plata" de la joven.