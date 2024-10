El Espanyol, obligado a superar el "error" de San Mamés

Barcelona, 20 oct (EFE).- El Espanyol sufrió este sábado un duro batacazo contra el Athletic en San Mamés (4-1), pese a que el vestuario se muestra convencido de que la derrota fue un bache y que podrá volver a la senda del triunfo el próximo viernes contra el Sevilla, en el RCDE Stadium, una reacción imperativa.

El cuadro catalán rompió, contra el Mallorca (2-1) y antes del parón, una racha de tres derrotas ante Real Madrid (4-1), Villarreal (1-2) y Betis (1-0). Caer de la forma que lo hizo el equipo blanquiazul frente al Athletic supone un frenazo duro para lo que debía ser un punto de inflexión.

Los futbolistas están seguros de que el 4-1 quedará en una anécdota. "Fue un error. No se ha visto el equipo que queremos ser. El viernes tenemos una oportunidad buenísima ante nuestra afición para sacer los tres puntos", ha reflexionado el centrocampista Pol Lozano en declaraciones al club.

El canterano no ha escondido que la versión del Espanyol estuvo muy por debajo de lo esperado, especialmente en la primera mitad: "Fue desastrosa, no hay nada que decir. Un desastre con balón y sin balón. Estuvimos irreconocibles y no habrá más partidos como esta primera mitad".

Su compañero Álvaro Tejero tampoco ha escurrido el bulto. "No tuvimos el día, es la realidad", ha añadido. De todos modos, el futbolista blanquiazul ha instado al grupo a no trabajar para subsanar la racha de resultados. "Tenemos que limpiar las cabezas y preparar bien la semana", ha añadido.

El Espanyol afronta un calendario complejo en las siguientes semanas. Después de medirse al Sevilla este viernes, el cuadro catalán disputa la Copa del Rey contra el San Tirso el jueves 31 de enero. El 3 de noviembre toca visitar al Barcelona en el Camp Nou y el día 9, recibir al Valencia, con urgencias.

Las sensaciones del equipo del técnico Manolo González fueron positivas frente al Mallorca, pero el 4-1 en San Mamés derrumba, al menos en cuanto a resultados, la escalada. En los últimos 30 días, desde el choque contra el Real Madrid, el Espanyol ha sumado tres puntos sobre quince posibles. EFE

