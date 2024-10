Ricky, amigo de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, aclara la polémica con Lorena Morlote

La boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia ha dado mucho que hablar y todavía hay muchas incógnitas que no se han desvelado... pero Ricky, el amigo de los tortolitos, ha aclarado varios puntos que se desconocían hasta la fecha.

Lo primero que ha querido dejar claro es que "se podían haber aprovechado del apellido muchísimo más porque no se han aprovechado nada" y que "colaboraciones no le han faltado para la boda, lo que pasa que ellos no han aceptado nada".

Y es que, tal y como nos comentaba Ricky tanto Ángel como Ana han querido hacer su boda "como ellos querían y le han pagado íntegra que es lo importante, para que la gente que especule".

El dj también ha zanjado la polémica del vestido de Ana Herminia, que sin decir la firma, ha asegurado que pero "llevamos desde abril haciendo pruebas así que imaginaros si se compró a última hora".

Ricky también ha comentado que Ángel no echó de menos a su madre porque "no era momento para recordarla y era momento para ellos. Yo creo que no se tenía que empañar, él había roto sus lazos y él estaba disfrutando con su familia, con sus amistades, que era lo importante".

En cuanto a la polémica con Lorena Morlote ha negado que no se le avisar con 24 horas de antelación y ha explicado que "la madre le hizo un regalo a su hija, algo normal y lógico que si te hacen un regalo y tú no lo sabes porque es un regalo pues cambies de peluquero".

Por último, sobre la luna de miel, Ricky no sabe "ni cómo, ni cuándo, ni dónde se irán", pero se imagina "que se irán a algún sitio, espero. Sí, nos confirmaron que se irán. Espero, pero creo que aún no".