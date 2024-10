Modric: "No me gusta que me recuerden los años pero es impresionante"

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- Luka Modric se convirtió en Balaídos, en el triunfo del Real Madrid ante el Celta, en el jugador con más edad en jugar con el conjunto madridista al superar con 39 años y 40 días el registro marcado en 1966 por Puskas, un hecho que admitió "es impresionante".

"No me gusta que me recuerden los años pero es impresionante. Estoy muy orgulloso de conseguir este récord histórico y hay que seguir en el mejor club del mundo. Feliz por esto y por conseguir la victoria", aseguró a los medios del club tras ser protagonista del triunfo del Real Madrid al dar la asistencia del gol del triunfo a Vinícius.

A Modric le fue imposible elegir un momento de su larga trayectoria repleta de éxitos en el Real Madrid, club del que es el jugador más laureado con 27 títulos en 547 partidos.

"Es muy difícil elegir. De lo que más me siento orgulloso es que me han pasado grandes cosas en el Real Madrid, firmando primero por el club, ganando Champions, Ligas y ser el jugador más longevo y con más títulos. Estoy muy orgulloso y contento de conseguir todo esto. Hay que seguir", aseguró sin ver cerca el final del camino.

"Me siento bien físicamente. Estoy jugando que es lo que quiero, pero lo más importante es el equipo, cuando me toca doy lo mejor de mí para ayudar al equipo a ganar partidos. Hay que seguir porque nos esperan semanas muy difíciles en Liga y Champions. Hay que estar unidos porque tenemos mucha calidad pero solo con calidad no basta. Si lo das todo el fútbol te lo devuelve", añadió.

Por último, analizó el triunfo del Real Madrid ante el Celta en Balaídos en la jornada previa al clásico.

"Era un partido difícil, hemos sufrido como equipo y nos llevamos una victoria muy importante. Siempre le digo a Vini que si corre al espacio a esos balones va a llegar porque tiene potencia y es más fácil encontrar los pases", analizó en la acción del segundo gol. EFE