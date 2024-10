Sabina se homenajea a sí mismo en 'Un último vals', una nueva canción que presentará en la gira 'Hola y adiós'

Joaquín Sabina se ha hecho un homenaje a sí mismo en su nueva canción, 'Un último vals', una canción que presentará en la que será su última gira, 'Hola y adiós', para la que las entradas salen a la venta el próximo lunes 21 de octubre.

"Cuando no salga mi jeta en los diarios/ Ni los novios bailen ya 'Noches de Boda'/ Cuando sólo esté de moda si me caigo otra vez del escenario/ Aún voy a guardar un último vals para ti", canta el artista con su particular voz rasgada.

Además, el estreno de 'Un último vals' viene acompañado de un vídeo musical que ha dirigido Fernando León de Aranoa y que comienza con el cantante fumando solo en la barra de un bar vacío. A medida que va cantando, aparecen las personas más cercanas a él, como Joan Manuel Serrat, Leiva, Ricardo Darín, Andrés Calamaro, Ariel Rot, José Tomás, Luis García Montero, Juan Gabriel Vásquez, Alejo Stivel o Jorge Drexler, quienes se sientan a compartir con Sabina una copa.

Según la discográfica del cantautor, trata de ser "un homenaje a todas y cada una de las personas que forman parte de su vida", siendo un brindis a la amistad y a la vida.

"La canción tiene mucho de inventario, de despedida, de confesión. Nada más cinematográfico que hacérsela a un barman, a esa hora en que los bares a punto están de cerrar. Está en muchas películas, remite a los 'Nighthawks' del cuadro de Hopper, al final de 'Fat City', la película de John Houston, en la que Stacey Keach busca con desesperación un interlocutor al otro lado de la barra, al que quizá después no tenga nada que decir", ha explicado el director del vídeo en un comunicado.

Para este tema inédito, Sabina ha contado con la ayuda de sus colaboradores habituales en los últimos años, Leiva en la parte musical y en los arreglos y Benjamín Prado coescribiendo la letra junto a él.

La producción también es obra de Leiva y se ha encargado de interpretar gran parte de los instrumentos, aunque para la ocasión también ha contado con los dedos de Carlos Raya a las guitarras, de César Pop en los teclados y José Bruno, el batería.

ENTRADAS PARA 'HOLA Y ADIÓS' A LA VENTA EL LUNES 21 DE OCTUBRE

Este mismo viernes también ha anunciado que el próximo lunes 21 de octubre se pondrán a la venta las entradas del tramo español de la gira 'Hola y Adiós' que pasará por 16 ciudades y que arrancará en Gran Canaria el 1 de mayo de 2025.

Concretamente, Sabina actuará el 3 de mayo en Santa Cruz de Tenerife, el 9 y 11 en Málaga, el 19 de mayo y el 2 de junio en Madrid, el 7 de junio en Palma de Mallorca, el 12 y 14 en Zaragoza, el 19 y 21 en Pamplona, el 25 y 17 del mismo mes en Murcia, el 2 y 4 de julio de nuevo en Madrid, el 18 y 20 en Alicante, el 18 en Santander, el 2 y 4 de septiembre en Sevilla, el 18 y 20 de septiembre en A Coruña, el 25 y 27 en Granada, el 2 y 4 de octubre en Barcelona, el 9 y 11 de octubre en Valencia y, finalmente, el 5 y 7 de noviembre en Bilbao.

Las entradas estarán a la venta a partir del día 21 de octubre a las 12.00 horas a través de los puntos de venta oficiales: holayadioslagira.es y jsabina.com.