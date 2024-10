Isa Pantoja, demoledora, estalla como nunca contra su madre: "Me adoptó y como quien abandona a un perro"

Isa Pantoja ha dicho basta. El último desplante de su madre, Isabel Pantoja, dejando claro que no quiere saber nada de su hija al no ponerse en contacto con ella ni siquiera por teléfono tras su reciente operación de urgencia de apendicitis ha hecho que la peruana de un paso al frente y arremeta como nunca contra la tonadillera.

Después de confesar en 'Vamos a ver' lo dolida que estaba con su progenitora después de que no se preocupase por su salud en su momento más complicado -"yo pensaba que la llamada se iba a producir, creía que vendría a visitarme pero no me ha querido llamar ni venir a ver" reconocía muy afectada- Isa se sienta esta noche en el plató de '¡De Viernes!' para conceder su entrevista definitiva contra la cantante de 'Marinero de luces'.

Y aunque todavía tendremos que esperar unas horas para ver qué va a contar Isa sobre su madre, el adelanto que ha emitido Telecinco es absolutamente demoledor y no hará ninguna gracia a Isabel Pantoja: "Me he tenido que chocar con la pared para entender que no basta. ¿Qué tan grave he hecho para que ella no quiera saber nada de mí?" se pregunta enfadada.

"Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez" confiesa, sin entender la actitud de su madre al haber roto su relación sin darle ningún tipo de explicación y sin motivos para ello. "Me adoptó y como quien abandona... Es que ni a un perro" ha sentenciado rotunda.

Una entrevista que dará mucho que hablar y en la que Isa, como ha adelantado '¡De Viernes!', tomará una firme decisión respecto a su madre.