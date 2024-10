Joan Mir asegura ver "luz al final del túnel, pero no sabemos si está cerca o lejos"

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El español Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020 y piloto oficial de Honda, asegura sobre la situación del fabricante japonés en el campeonato que "sí, vemos una luz, lo que no entendemos es si está cerca o lejos todavía, este es el asunto, pero la luz la vemos y también está claro y sabemos que es lo que falta".

"El equipo nunca ha dudado, hablo por mí, nunca he dudado de mí, y es algo que se agradece, porque muchas veces en estos malos momentos, cuando ves que no sale una vez, ni otra, ni otra, es muy fácil dudar de ti mismo, así que imagina desde fuera", reconoce Joan Mir.

"Es cierto que también lo puede dudar la gente del equipo, pero nunca ha sido así por parte de Alberto en los momentos complicados, que aquí en Honda he tenido unos cuantos, y siempre me ha apoyado a tope y en lugar de hacerme la situación más difícil siempre me la ha hecho más fácil", asegura Joan Mir sobre el director deportivo Alberto Puig.

De su percance en la carrera de Japón con Alex Márquez reconoció haber estado "muy cabreado", pero también lo comprendió aunque "la acción es injustificable, él me ve e intenta pasar de todas las maneras, porque se coló, no supo gestionar la situación y nos tocamos".

"Tuvo un error que al final acabó con la carrera de los dos, la cuestión es que luego vino, se disculpó y la verdad es que cuando él vino a disculparse cambian mucho las cosas, se le vio muy afectado por la caída, se le veía que no quería crear esa situación y le dije que aceptaba las disculpas y que estaba contento de que estuviera bien, pues estaba algo dolorido", recordó Joan Mir. EFE