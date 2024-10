El encarcelado Imran Khan es excluido de la lista de candidatos para rector de Oxford

Islamabad, 16 oct (EFE).- El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan, en prisión desde agosto de 2023, fue excluido de la lista de aspirantes a rector de la Universidad de Oxford, una plaza para la que anunció su candidatura recientemente, mientras fuentes de su partido informan que desconocen las razones de su descarte.

"Es sumamente lamentable que la Universidad de Oxford haya excluido el nombre de Imran Khan de la elección para el cargo de rector. Mis abogados han escrito a la universidad pidiendo sus razones", afirmó en la red social X Sayed Zulfikar Bukhari, asesor de Khan.

La prestigiosa institución académica británica hizo publica este miércoles la lista de 38 aspirantes a las elecciones internas que se celebrarán el próximo 28 de octubre, después de 21 años bajo el mando de Christopher Patten, último gobernador de Hong Kong antes de la entrega del enclave a China en 1997.

Entre los políticos de alto rango seleccionados se encuentran los británicos William Hague, ex líder del Partido Conservador, y Peter Mandelson, ex político laborista, además de la ex jefa de los oficiales de Justicia de la Corona británica en Escocia y directora del St Hugh's College, Elish Angiolini.

La universidad hizo hincapié, en un comunicado en su página web, en que "se examinaron las solicitudes basándose únicamente en los cuatro criterios de exclusión".

De acuerdo con estos criterios, los candidatos no pueden ser estudiantes o empleados de la universidad; tampoco miembro en funciones ni candidato declarado para una legislatura electa; y excluyen a quienes estén descalificados para ser "fideicomisario de una organización benéfica".

También obligan a que el aspirante sea una "persona idónea y adecuada", según lo determine la guía publicada por el departamento gubernamental de Ingresos y Aduanas.

El rector elegido ejercerá labores por un período fijo de no más de diez años.

Khan, de 71 años, fue rector de la también británica Universidad de Bradford entre 2005 y 2015, tres años antes de asumir el liderazgo del ejecutivo paquistaní, que ocupó entre 2018 y 2022, cuando fue depuesto tras una votación parlamentaria.

Acusado por corrupción y preso desde agosto de 2023, el ex primer ministro y antigua estrella del críquet se enfrenta a cientos de casos en su contra que evitan su salida de la cárcel. EFE