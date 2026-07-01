El yen agudiza su caída frente al dólar ante la falta de intervención de las autoridades

Tokio, 1 jul (EFE).- La divisa japonesa, el yen, agudizó este miércoles su caída frente al dólar y se intercambiaba ya en la franja alta de las 162 unidades por billete verde, su nivel más bajo en casi cuatro décadas, reforzando los análisis de que Tokio planea tolerar la devaluación por el momento.

El yen se situaba a las 13:00 hora local (4:00 GMT) en las 162,79 unidades por dólar, su nivel más bajo desde diciembre de 1986, continuando su caída durante las negociaciones del parqué tokiota.

Uno de los factores que explican esta caída continuada son las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense apueste por subir los tipos de interés en su reunión de julio, reforzadas por la publicación el martes de unas cifras de empleos disponibles (encuesta Jolts) mejores de las previstas.

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Las autoridades niponas han destacado en los últimos días su intención de tomar medidas "adecuadas en cualquier momento y según sea necesario", según reiteró ayer el principal portavoz del Gobierno de Japón, Minoru Kihara.

Por su parte, la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, subrayó tras reunirse la semana pasada con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que Tokio tomará medidas en el mercado de divisas "siempre que sea necesario".

No obstante, la falta de medidas efectivas ha sido interpretada por algunos analistas como un indicativo de que las autoridades niponas están dispuestas a asumir una mayor debilidad del yen frente al dólar.

"Las autoridades japonesas reiteraron su disposición a actuar, de ser necesario, pero dado que no se tomó ninguna medida, solo cabe concluir que no lo consideraron necesario", afirmó en un análisis el director de estrategia de mercado en Bannockburn Capital Markets, Marc Chandler.

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El Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, y el Banco de Japón (BoJ) llevaron a cabo intervenciones en el mercado de divisas entre los pasados abril y mayo, que provocaron una apreciación de la divisa japonesa desde las 160 unidades por dólar hasta las 155 durante los primeros días de mayo.

El efecto de estas operaciones de estabilización, cuyo monto ascendió a 11,73 billones de yenes (unos 63.000 millones de euros) según el Ministerio de Finanzas japonés, fue sin embargo reducido incluso a pesar de que el BoJ subiera a mediados de junio los tipos de interés de referencia a corto plazo al 1 %, su nivel más alto en más de tres décadas. EFE

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