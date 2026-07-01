Xi pide proteger la "pureza" del PCCh y destaca "tarea histórica" de "reunificar" Taiwán

Pekín, 1 jul (EFE).- El presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), Xi Jinping, enfatizó este miércoles la necesidad de preservar la "pureza" del partido y en la "reunificación completa" con Taiwán como una "tarea histórica", durante el acto por el 105.º aniversario de la formación.

En un discurso pronunciado en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, Xi lanzó una advertencia sobre los riesgos internos para la formación, después de años de aplicar una campaña anticorrupción que han afectado a altos cargos civiles y militares.

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Xi instó al partido a mantener su capacidad de "autorrevolución", eliminar los factores que dañen su "pureza" y "limpiar todos los virus" que erosionen su "organismo sano".

La apelación a la disciplina interna llega tras varias rondas de purgas que han alcanzado a responsables del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), ministros en ejercicio y miembros del Comité Central del PCCh.

Xi afirmó que "un país fuerte necesita un Ejército fuerte" y que "solo con un Ejército fuerte puede haber seguridad nacional", e insistió en mantener la "dirección absoluta" del partido sobre el EPL y en avanzar en su modernización.

El mandatario reiteró que "resolver la cuestión de Taiwán" y lograr la "reunificación completa" de China constituye una "tarea histórica" del PCCh.

Xi pidió profundizar los intercambios y la integración entre ambos lados del estrecho y prometió combatir de forma "firme" a las "fuerzas separatistas" favorables a la "independencia de Taiwán" y la "injerencia exterior", en referencia velada a Estados Unidos.

Taiwán, un territorio autogobernado desde 1949, es uno de los principales focos de tensión entre Pekín y Washington, mientras China reclama la soberanía sobre la isla y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr lo que describe como "reunificación".

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Xi presentó asimismo al PCCh como el eje que ha guiado a China desde la revolución y la fundación de la República Popular en 1949 hasta la etapa actual, marcada por la modernización económica y la consolidación del poder político bajo su liderazgo.

El mandatario subrayó que, tras más de un siglo de historia del PCCh, el pueblo chino "ha tomado firmemente su destino en sus propias manos" y defendió que el país ha seguido una vía propia de desarrollo.

"El rejuvenecimiento de la nación china es imparable", aseguró Xi, quien afirmó que China ha completado en unas pocas décadas un proceso de industrialización que, según dijo, llevó "varios siglos" a los países desarrollados.

El aniversario llega cinco años después del centenario del PCCh y tras el XX Congreso del partido, celebrado en 2022, en el que Xi obtuvo un tercer mandato como secretario general inédito entre sus predecesores inmediatos.

En aquella cita, celebrada en la plaza de Tiananmen, Xi proclamó cumplido el objetivo de construir una sociedad "moderadamente próspera" y advirtió de que China no permitiría que ninguna fuerza extranjera la "subyugue". EFE

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