Francia y Noruega se asoman al peligro de Paraguay y Brasil; aplausos para México

Redacción Deportes, 30 jun (EFE).- Francia y su exuberancia, Noruega y su fútbol efectivo, México y su andar perfecto: esta es la síntesis del modo en que estas tres selecciones avanzaron este martes a octavos de final del Mundial 2026 con sendos triunfos, sin el drama de los penaltis ni el desgaste de 120 minutos.

Suecia, Costa de Marfil y Ecuador, por el contrario, no pudieron ni siquiera amenazar la superioridad de sus tres rivales y continuaron el desfile de las eliminadas.

La jornada de este martes, asimismo, ofreció grandes actuaciones como las de los franceses Kilian Mbappé y Michael Olise, de los noruegos Martin Odegaard y Erling Haaland y de los mexicanos Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Mbappé agranda su historia y Francia mira a Paraguay

Kylian Mbappé agrandó su leyenda al aportar un doblete a la goleada por 3-0 a Suecia que ha puesto a Francia en los octavos de final, en ruta de colisión con Paraguay, que la víspera, contra todo pronóstico, apeó a Alemania.

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El hijo de Wilfred, un entrenador de fútbol de origen camerunés, y de Fayza Lamari, jugadora profesional de balonmano de ascendencia argelina, igualó con seis a Lionel Messi en la cima de los máximos goleadores del actual Mundial.

Con sus tantos en los minutos 45 y 78 llegó a 18 en sus tres participaciones mundialistas desde Rusia 2018 y quedó a uno de Messi, el máximo goleador en la historia de las copas del mundo, que comenzó con Alemania 2006.

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La nueva exhibición de Les Bleus la completó Bradley Barcola en el minuto 53, suficiente para sellar el pasaje a Filadelfia para jugar el 4 de julio contra Paraguay el partido de octavos de final.

Mbappé, quien cumplirá 28 años el 20 de diciembre, superó a los brasileños Leónidas y Ronaldo Luiz Nazário de Lima como el futbolista que más veces anotó en partidos de eliminación directa en los mundiales, con 10 dianas.

Didier Deschamps, seleccionador francés, dijo esperar un partido contra Paraguay "muy difícil" por la capacidad para defenderse del equipo sudamericano.

"Saben defenderse. Paraguay ha jugado muy bien", añadió tras el encuentro en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los Vikingos Rojos confirman la cita con Brasil

El resultado fue corto, pero la selección de Noruega se mostró cómoda en el caos.

Primero, el joven extremo Antonio Nusa, de 21 años y de padre Nigeriano, puso adelante a los rojo, blanco y azul en el minuto 34.

Fue la presentación en sociedad del talento que hace dos años llegó al Leipzig a cambio de 21 millones de dólares en sustitución de Dani Olmo.

La ventaja cayó mal, pues los noruegos retrasaron las líneas y cedieron sin problemas la posesión del balón a Costa de Marfil, así continuó el partido en el segundo tiempo y sobre el 74 Amad Diallo apareció para dejar todo igual en Dallas.

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El tiempo parecía insuficiente y el partido caso juzgado, encaminado para un nuevo alargue en la fase de dieciseisavos de final, hasta que a la cita llegó el que faltaba: Erling Haaland, quien con un toque inseguro, casi insuficiente, derrotó al portero Yahia Fofana en el 86.

Los nórdicos ahora viajarán a Nueva Jersey para encontrarse en octavos de final con Brasil este domingo en el Metlife Stadium.

Si de antecedentes se trata, los de Ancelotti no pueden estar frotándose las manos. Los Vikingos Rojos son los únicos que enfrentaron a la Canarinha más de dos veces y nunca perdieron: fueron cuatro partidos, con dos empates y dos triunfos para Noruega.

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México, la de mejores cifras, eliminó a Ecuador

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México derrotó sin problemas por 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos de final, fase a la que regresa luego de una eliminación temprana en Catar 2022 y en la que aguarda por Inglaterra o República Democrática del Congo.

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Impulsados por más de 80.000 hinchas, los mexicanos comenzaron el partido a un ritmo frenético y sometieron pronto a los ecuatorianos, que se notaron sin reacción ni el espíritu aguerrido mostrado frente a Alemania.

La selección mexicana es la mejor hasta el momento del Mundial 2026 según las cifras, ya que alcanza cuatro triunfos en igual número de partidos, tiene la valla imbatida y ha anotado ocho goles.

Día de Inglaterra-Congo, Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia

El cuarto día de la fase de eliminación directa que ha convocado a 32 selecciones continuará este miércoles con tres partidos.

Atlanta será el teatro del enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo a partir de las 17.00 GMT.

A las 20.00 GMT, Bélgica y Senegal se citarán en Seattle. Y en Santa Clara, Estados Unidos chocará con Bosnia y Herzegovina a las 00.30 GMT del jueves.

México será el rival en octavos del mejor de la serie entre Inglaterra y RDC.