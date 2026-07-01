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Aguirre: "El juego del primer tiempo se parece mucho a lo que queremos"

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Redacción Deportes, 30 jun (EFE).- El selecionador de México, Javier Aguirre, aseguró este martes, tras la victoria por 2-0 contra Ecuador en el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que el juego exhibido en el primer tiempo se acerca a lo que quiere.

"El primer tiempo se parece mucho a lo que queremos. Enfrentamos a un gran equipo como Ecuador", aseguró Aguirre justo al término del partido jugado en la capital mexicana.

En cuanto al ambiente del Estadio Azteca, Aguirre afirmó que estaba muy contento. "Tenía como 40 años que no veía el Azteca de esta manera".

El Tri ofreció hoy en el Estadio Azteca una de sus mejores presentaciones, y jugará el próximo 5 de julio en octavos de final contra el ganador entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

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