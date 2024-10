Ganancias de Goldman Sachs crecen 45% en tercer trimestre

(Bloomberg) -- Las ganancias de Goldman Sachs Group Inc. aumentaron un 45% en el tercer trimestre gracias a un sorpresivo incremento de los ingresos por negociación de acciones y a la reactivación del negocio de banca de inversión.

Los operadores de valores de la firma registraron su mejor trimestre en más de tres años, y se encaminan a lograr el mejor año de su historia, mientras que los corredores recibieron comisiones que superaron las estimaciones en todas las líneas de negocio clave. Las ganancias del banco de inversión se vieron afectadas por una caída que la empresa había anunciado previamente en las operaciones de renta fija.

Los inversionistas han estado haciendo subir las acciones de Goldman este año, a medida que el banco abandona partes importantes de su estrategia de banca de consumo y se posiciona para beneficiarse de un repunte en la banca de inversión. En todo Wall Street, los grandes bancos están demostrando que pueden defenderse de los vientos en contra en sus negocios minoristas derivados de la reducción de las tasas de interés, al tiempo que destacan el potencial de aumento de la negociación que elevaría las comisiones en todo el sector.

Las acciones de Goldman han registrado la mayor alza entre los principales bancos estadounidenses este año, con un avance del 36%, y el lunes alcanzaron un máximo histórico.

Los resultados del banco incluyeron una pérdida de US$415 millones relacionada con el fin de la asociación de tarjetas de crédito de la firma con General Motors Co. y la eliminación de otras pequeñas empresas minoristas. Barclays Plc informó el lunes que asumirá el negocio de GM después de que Goldman fracasara en su incursión en los préstamos al consumo.

La empresa de Wall Street ha pasado gran parte del último año tratando de abandonar su vínculo de tarjetas con Apple Inc. Esa cartera de negocios, que tiene unos US$17.000 millones en saldos pendientes, podría sufrir un golpe más fuerte si Goldman sale de la asociación vendiendo los préstamos con descuento.

El director ejecutivo, David Solomon, destacó el mes pasado una desaceleración significativa de los ingresos vinculados a las inversiones de capital y deuda en su unidad de gestión de dinero, en particular a medida que el banco reduce las inversiones de su balance. Estos ingresos ascendieron a US$294 millones, una fuerte desaceleración con respecto a los últimos trimestres, incluidos los más de US$1.200 millones de finales del año pasado.

La ganancia neta ascendió a US$2.990 millones, u US$8,40 por acción. Los ingresos aumentaron un 7% a US$12.700 millones.

Rentabilidad del capital

A pesar de la reducción de la concentración de sus actividades, el banco aún está lejos de su objetivo de rentabilidad sobre el capital de aproximadamente el 15%, ya que solo lo ha alcanzado una vez en los últimos diez trimestres. En los tres meses hasta septiembre, la firma con sede en Nueva York registró un ROE del 10,4%, un indicador que mide la rentabilidad con la que el banco invierte el capital de sus accionistas.

La unidad de negociación de valores registró ingresos de US$3.500 millones, su mejor desempeño desde el primer trimestre de 2021. La firma registró ingresos de intermediación significativamente mayores en productos derivados y en efectivo.

Los ingresos del negocio de operaciones de renta fija cayeron un 12% hasta los US$2.960 millones, destacando una reducción de los ingresos en tasas y productos básicos. En agosto, el banco dijo que el codirector de su negocio productos básicos, Qin Xiao, dejaba el puesto después de solo unos meses en un momento en que las ganancias en ese negocio se han desacelerado.

Los ingresos de banca de inversión ascendieron a US$1.870 millones, frente a estimaciones de US$1.680 millones. Las comisiones por asesoramiento en fusiones ascendieron a US$875 millones. Goldman superó a JPMorgan Chase & Co. en esa métrica después de quedar por detrás de su rival en el segundo trimestre.

Su negocio de suscripción de acciones registró ingresos de US$385 millones y los de suscripción de deuda sumaron US$605 millones.

Nota Original: Goldman Stock Traders Head to Record, Fuel 45% Profit Jump (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.