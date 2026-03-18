Líderes de UE buscan contener precios tras la guerra en Irán en una cumbre "rehén" del veto de Orbán a Ucrania

Los líderes de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este jueves en una cumbre del Consejo Europeo en la que buscarán formulas para contener la escalada de los precios energéticos derivada de la guerra en Oriente Próximo y del bloqueo de Irán de la principal ruta marítima para el paso de petróleo y gas del mundo, el estrecho de Ormuz.

Todo ello mientras sigue el bloqueo de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para cubrir sus necesidades urgentes de financiación, un veto "completamente inaceptable" en palabras del presidente del Consejo Europeo, António Costa, pero del que no se espera que Budapest se baje, según han indicado fuentes diplomáticas.

La cumbre estaba en un principio pensada para continuar las conversaciones sobre competitividad iniciadas en la treunión informal de líderes de febrero en el castillo belga de Alden Biesen, aunque la actualidad ha desplazado el foco hacia el conflicto en Oriente Próximo y sus consecuencias económicas y al cruce de acusaciones entre Ucrania y Hungría y Eslovaquia por el oleoducto Druzhba.

De hecho, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 empezarán la jornada con una intervención telemática del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que está previsto que informe de cómo la guerra en Irán está afectando a la invasión rusa de Ucrania, y que insista en la necesidad de que la UE apruebe el vigésimo paquete de sanciones a Rusia y la ayuda económica a su país, del que necesita un primer pago en abril.

Fuentes diplomáticas han señalado que sería "calamitoso" y "sin precedentes" que un líder europeo como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, prosiga con su bloqueo al préstamo a Ucrania ya que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Europeo de diciembre, y las decisiones de este órgano son legalmente vinculantes.

De hecho, esas mismas fuentes afirman que "nunca se ha visto" que un líder cuestione de esta forma una decisión adoptada a nivel de jefes de Gobierno y han augurado que una mayoría de países no cederán ante las nuevas condiciones de Hungría para obtener su "sí" al préstamo a Ucrania porque ya lo obtuvieron en diciembre.

Se prevé, por tanto, que los 27 jefes de Gobierno y de Estado salgan de la cumbre de este jueves sin un acuerdo para desbloquear el préstamo a Ucrania y el nuevo paquete de sanciones a Rusia --que también veta Eslovaquia--, mientras acusan a Kiev de impedir el paso de cruso ruso a sus países a través del oleoducto Druzhba, dañado en un ataque ruso.

Ni siquiera después de que Ucrania aceptara el martes, a petición de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, una misión para comprobar el estado del oleoducto en un esfuerzo por garantizar la rápida reparación del mismo.

SITUACIÓN EN IRÁN Y DEFENSA DEL ORDEN INTERNACIONAL

Otro de los principales puntos de la cumbre será la escalada del conflicto en Oriente Próximo y las violaciones del Derecho Internacional, un tema que se abordará en un almuerzo con el secretario general de la ONU, António Guterres, con quien podrán discutir la posibilidad de una mecanismo para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Según define el texto de conclusiones a cuyo borrador ha tenido acceso Europa Press, los líderes llamarán a la desescalada y al pleno respeto del Derecho Internacional por parte de "todas las partes", expresarán su "firme condena" a los "ataques militares indiscriminados de Irán" contra países vecinos, pero evita toda referencia directa a Estados Unidos e Israel. Fuentes diplomáticas conceden que el lenguaje sobre esta crisis ha ido todo lo lejos que ha permitido el "consenso" entre capitales.

Además, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE afirman que el bloque "seguirá protegiendo la seguridad e intereses" de la Unión en la zona y apuntan a la posibilidad de "reforzar" con más recursos las operaciones europeas de defensa marítima de Aspides y Atalanta; si bien deja claro que ello debe darse "en línea de sus respectivos mandatos", despejando así la posibilidad de una misión específica para el estrecho de Ormuz.

El debate incluirá, aunque de manera más breve, el respaldo a la Autoridad Palestina y su papel futuro en la Franja de Gaza y Cisjordania, así como el apoyo a la estabilidad del Gobierno de Líbano y el envío de ayuda humanitaria ante la crisis de desplazados consecuencia de los ataques de Israel contra presuntos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá, que dejan ya más de 950 muertos en el país árabe.

PRECIOS ENERGÉTICOS Y COMPETITIVIDAD

Los líderes también acudirán a la cita con la evolución de los precios energéticos de nuevo en el centro de las discusiones, en un contexto de fuerte tensión en los mercados internacionales y mientras las instituciones europeas analizan posibles fórmulas para aliviar la factura energética.

Según el borrador de conclusiones al que ha tenido acceso Europa Press, los Veintisiete subrayan la necesidad de actuar sobre los distintos factores que determinan el precio de la electricidad, desde el coste de los combustibles en los mercados internacionales hasta los impuestos, las redes o el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS).

En este marco, los líderes apuestan por una respuesta coordinada a nivel europeo ante el impacto de la crisis en Oriente Próximo sobre los precios, al tiempo que insisten en que la transición energética sigue siendo "la estrategia más eficaz" para reducir dependencias, reforzar la resiliencia y "rebajar estructuralmente los precios de la energía".

Este debate energético se enmarca en una discusión más amplia sobre competitividad, que los jefes de Estado y de Gobierno abordarán bajo la nueva agenda 'Una Europa, un mercado', con la que buscan dar un impulso político a la integración del Mercado Único y a la capacidad de la UE para competir en un entorno global cada vez más exigente.

En este contexto, el borrador pone el acento en la necesidad de reducir dependencias estratégicas y reforzar la autonomía económica de la UE, con medidas para proteger sectores clave frente a la competencia desleal y hacer frente a posibles prácticas de coerción económica, en un entorno internacional cada vez más tensionado.

En paralelo, los líderes insisten en la necesidad de eliminar barreras que aún fragmentan el mercado interior y dificultan la actividad empresarial, con el objetivo de que las empresas puedan operar "sin obstáculos" y "alcanzar su pleno potencial" en toda la Unión.

Entre las medidas concretas, los Veintisiete abogan por simplificar la normativa y reducir cargas administrativas, especialmente para pymes y startups, en línea con la propuesta presentada este miércoles por la Comisión para crear un régimen jurídico común opcional a escala europea.

Asimismo, los líderes apuestan por avanzar en la digitalización de los procedimientos, reforzar la base industrial europea y acelerar la innovación, así como profundizar en la integración de los mercados financieros, clave para canalizar ahorro hacia inversión productiva y reforzar la competitividad de la UE.