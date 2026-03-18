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Petrobras y Ecopetrol anuncian el descubrimiento de un campo submarino de gas frente a las costas de Colombia

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La petrolera brasileña Petrobras y la colombiana Ecopetrol han anunciado este miércoles el descubrimiento de un yacimiento submarino de gas en el pozo exploratorio Copoazú-1, ubicado frente a las costas colombianas.

Según se desprende de sendos comunicados emitidos por las empresas, el hallazgo consolidará el potencial gasista del Caribe colombiano y contribuirá a mejorar la seguridad energética de la región y de Colombia en particular.

El depósito, situado en el bloque GUA-OFF-0, será explotado comercialmente en régimen de 'joint venture' al 44,44% por la filial colombiana de Petrobras y al 55,56% por Ecopetrol.

Copoazú-1 se encuentra a unos 36 kilómetros mar adentro y a una profundidad de 964 metros, así como a una distancia de más de 8 kilómetros de los pozos Sirius-1 y Sirius-2, que han actuado como instalación descubridora y delimitadora del campo gasístico, respectivamente.

Las compañías han explicado que la perforación se inició el pasado 11 de noviembre de 2025 y que se realizó a intervalos, comprobándose la existencia de gas más allá del objetivo primario mediante perfiles eléctricos y muestreo de fluidos.

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