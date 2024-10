Azerbaiyán pide a la UE mantener neutralidad y evitar la política "destructiva" de París

Bakú, 14 oct (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, llamó este lunes a la Unión Europea (UE) a mantener una postura neutral respecto al conflicto azerbaiyano-armenio y a no seguir la política "destructiva" de Francia, a la que recriminó por su abierto apoyo a Armenia.

"La Unión Europea debería mantener su neutralidad en el camino hacia la paz entre Armenia y Azerbaiyán, como siempre ha hecho", afirmó el mandatario al recibir las credenciales de Julien de Fraipont, el nuevo embajador de Bélgica en este país caucásico, según la agencia de prensa Azertac.

Aliyev recordó que "la UE nunca participó activamente (como parte mediadora) durante el período de ocupación" de Nagorno Karabaj por parte de Armenia, ya que de eso se ocupaba el Grupo de Minsk, cuyos copresidentes eran Rusia, Francia y Estados Unidos.

"La UE no tuvo nada que ver con esto (...) pero ahora, por lo visto, la UE se ocupa activamente del tema", señaló, al denunciar que se trata "una posición contraproducente, que solo genera desconfianza y aparta a la Unión del proceso de normalización" entre Azerbaiyán y Armenia.

En particular, Aliyev recomendó a la UE "no seguir los pasos de Francia y no caer bajo su influencia, porque su política respecto a la normalización de las relaciones azerbaiyano-armenias fue y sigue siendo una política destructiva".

El presidente señaló que uno de los temas que fomenta la desconfianza entre Bakú y Bruselas es la prolongación de la misión de observadores europeos en la frontera azerbaiyano-armenia creada a fines de 2023 y rechazada por Azerbaiyán "sin nuestra aprobación y sin siquiera habernos consultado".

"¿Qué necesidad había de esto? Azerbaiyán aceptó en octubre de 2022 en Praga que esta misión operaría durante dos meses y estaría compuesta por un número limitado de oficiales retirados. Sin embargo, nadie nos pidió consejo cuando se prolongó la misión", constató.

Aliyev rechazó que en estos momentos se estudie una nueva prolongación de la misión y adelantó que hará llegar a Bruselas sus inquietudes al respecto. EFE