Un tribunal iraní rebaja a cinco años la pena de cárcel contra las periodistas Nilufar Hamidi y Elaha Mohammadi

La Judicatura iraní ha rebajado este domingo a cinco años la pena de cárcel contra las periodistas Nilufar Hamidi y Elaha Mohammadi, ambas instrumentales en la divulgación de la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, el detonante de las mayores protestas populares en el país desde la Revolución Islámica de 1979.

Hamidi fue la primera reportera en informar de la muerte de Amini, mientras que Mohammadi realizó un reportaje sobre el funeral de la joven. Ambas fueron condenadas a 12 y 13 años de cárcel por numerosos delitos, entre ellos el de colaborar con Estados Unidos para desestabilizar al país. Precisamente este domingo han sido absueltas de este último cargo, de ahí la reducción de la pena, según el portavoz de la Judicatura, Asghar Jahangir, en una declaración recogida por la agencia oficiosa del Poder Judicial iraní, Mizan.

Organizaciones iraníes por los Derechos Humanos indican no obstante que el caso contra ambas reporteras no puede quedar ahí y exigen su liberación inmediata e incondicional al cumplir con los términos de la amnistía generalizada declarada por el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, a buena parte de los detenidos por su implicación en las multitudinarias protestas que no fueron condenados por delito de sangre.

"La ejecución de esta nueva pena de prisión es un ejemplo de una clara violación de la orden de amnistía general y hay que cerrar este caso", ha declarado un portavoz de Mohammadi al diario reformista 'Ham Mihan', para el que trabajaba en el momento de su detención. Al final de las audiencias judiciales el año pasado, ambas reporteras negaron todos los cargos y defendieron su labor para "dar voz al pueblo iraní, y orgullosas de hacerlo".

Amini murió en septiembre de 2022 bajo custodia de la 'policía de la moral' iraní por supuestamente llevar mal puesto el velo. Las autoridades iraníes aseguraron que su muerte se produjo por una enfermedad previa y achacaron las protestas a la intervención de agentes extranjeros. Las manifestaciones, según ONG iraníes, se saldaron con más de 550 muertos en todo el país.