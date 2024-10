Empresarios y líderes llevan a México mensaje de reconciliación y unidad de Papa Francisco

Ciudad de México, 13 oct (EFE).- Promover la reconciliación y la unidad en la sociedad, pero especialmente en la población más joven de México, es la misión de empresarios y líderes que se reunieron en el Vitae Colloquium 2024, que se llevó a cabo en la Ciudad del Vaticano en septiembre pasado.

“Yo lo veo como un gran proyecto de reconciliación con Dios que es lo primero y después de eso viene la fraternidad entre mujeres y hombres y luego entre nosotros mismos”, señaló en entrevista con EFE el empresario mexicano Patrick Slim.

El también filántropo recordó la necesidad de la reconciliación en un contexto bélico que existe en el mundo actualmente “necesitamos todos reconciliarnos con Dios, con nuestros hermanos, con nuestros papás, los papás con los hijos y como seres humanos, ver por el bien de los demás”.

En el encuentro, que convocó a representantes de Estados Unidos, México, España, Francia, Argentina e Inglaterra, los empresarios y líderes reflexionaron sobre los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones.

“La reunión que tuvimos con el Papa fue el resultado de una reflexión colectiva de qué se podía hacer mejor desde las empresas y también desde los medios de comunicación para compartir valores e inspirar a las nuevas generaciones”, señaló la también empresaria mexicana Altagracia Gómez.

La también presidenta del Grupo minsa, el segundo productor mundial de masa de maíz, señaló que uno de los objetivos del encuentro es acercar a los jóvenes, específicamente a la llamada 'generación Z', a los valores universales y así tratar de “apaciguar”, entre otras cosas, los problemas de salud mental que han ido en aumento desde hace algunos años.

“Tenemos la responsabilidad de compartir valores o de transmitir valores que puedan ser, desde luego, bien recibidos por los jóvenes”, dijo Gómez.

También, dijo, es necesario ayudar a comunidades que históricamente no han sido visibilizadas ni incluidas “el Papa desde luego está haciendo un esfuerzo por incluir a los que no se sentían incluidos, por visibilizar a los que no se sentían visibilizados”, zanjó.

En ese sentido, señaló que uno de los mensajes es que hoy es más importante que nunca la unidad “que celebra las diferencias, no es una unidad uniforme y, en ese sentido, caben todos”.

Luis Quinelli, presidente de Vitae Global Foundation, señaló que actualmente existe una “gran crisis espiritual” por lo que es necesario trabajar con la espiritualidad.

"Contamos con el apoyo del Papa Francisco y otros líderes a nivel global, como también la Reina Sofía de España que nos apoya, y bueno ahí vamos caminando haciendo un 'poco de lío' como le gusta decir al Papa", indicó

El Vitae Colloquium forma parte de un proceso global iniciado con el Vitae Summit que se llevó a cabo en el Vaticano en 2022.

En ese encuentro, un grupo de artistas, empresarios y ejecutivos de Hollywood, entre los que se encontraba J Balvin, Dan Lin, Peter Doctor, Patricia Heaton y Julio Reyes Copello, dialogaron con el Papa Francisco en búsqueda de nuevos caminos para llevar un mensaje de amor, paz y fraternidad, a través del arte y la belleza. EFE