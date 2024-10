Marta Castro evita posicionarse en la polémica de Adara Molinero y Álex Ghita

Álex Ghita lleva en boca de todos desde hace unos días debido a unas declaraciones que hizo su expareja, Adara Molinero, en redes sociales hablando de los verdaderos motivos que la llevaron a romper su historia de amor.

Y, cuando esperábamos que la tormenta pasase, Rodri Fuertes rompía su silencio y aseguraba que nunca había hablado de su ruptura con Adara y que así iba a seguir siendo, mostrándole su apoyo y, además, advirtiéndole al entrenador que no iba a entrar en su juego sucio.

Hace unos días pudimos hablar con Marta Castro, actual pareja de Rodri, y nos confesaba que él "es muy prudente y si lo ha hecho, pues algún motivo tendría", explicaba sobre el comunicado que lanzó hace unos días por redes.

Además, explicaba que "es una historia que a mí no me compete para absolutamente nada, es si tienen que hablar algo, que hablen entre ellos, si quieren hablar y si no, no".

Marta aclaraba que "no me llevo mal con nadie, no tengo ningún problema" y que entiende a la perfección que su pareja tenga una cordialidad con Adara porque "lo lógico es que te lleves bien con alguien con el que has estado tiempo, tiene que perdurar ese cariño".

En cuanto al momento que vive con el influencer, nos desvelaba que "estamos de momento bien así. Nos hemos ido a vivir juntos, llevamos ya tiempo viviendo juntos, pero ahora ya es como muy oficial y muy bien, muy contentos".

Y es que, sobre la convivencia, Marta nos desvelaba que "somos dos personas como muy fáciles de llevar", por lo que le está siendo "muy fácil".

Eso sí, por el momento no tienen pensado dar un paso más: "No lo sé si me veo casándome" porque "estoy muy bien como estoy ahora mismo y si nos tenemos que casar, pues nos casaremos y si tienen que venir bebés, pues vendrán".

Por su parte, Marta también tuvo muy buenas palabras para su expareja, Fonsi Nieto: "Él es un encanto, nos llevamos fenomenal, tenemos que tener contacto sí o sí por el niño, y es igual, una persona muy fácil y muy bien conectada".