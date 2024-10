El filme 'El baño del diablo', de Veronika Franz y Severin Fiala, Mejor Película de Sitges

Sitges (España), 12 oct (EFE).- La película austríaca 'El baño del diablo' (Des Teufels Bad), de los directores Veronika Franz y Severin Fiala, se ha alzado este sábado tanto con el premio a Mejor Película de la sección oficial del Festival de Cine de Terror de Sitges, noreste de España, como con el premio a Mejor Película de la crítica.

El filme, que representará a Austria en los Óscar y que ya compitió por el Oso de Oro en Berlín, narra la historia de Agnes, una mujer recién casada que descubre las opresivas obligaciones que la vida matrimonial lleva consigo en la Austria rural del siglo XVIII, lo que eclosiona en un desgarrador retrato psicológico del malestar femenino basado en hechos reales.

En el palmarés de la 57ª edición del Festival de Sitges, el premio a la mejor dirección ha recaído en el hongkonés Soi Cheang por 'Twilight of the Warriors: Walled In', la mejor actriz del certamen es para Kristine Froseth por su papel en 'Desert Road' y el premio a la mejor interpretación masculina se ha repartido ex-aequo entre Geoffrey Rush y John Lithgow por su enfrentamiento en 'The Rule of Jenny Penn'. EFE