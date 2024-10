Sheinbaum insta a España a aprovechar el 12 de octubre para disculparse con los pueblos originarios de México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamamiento este viernes a las autoridades españolas para aprovechar este 12 de octubre, fecha en que se celebra el Día de la Hispanidad, para pedir perdón a los pueblos originarios de México y disculparse "como han hecho otros presidentes y gobernantes de distintos lugares del mundo".

La mandataria mexicana se ha manifestado en estos términos durante su habitual rueda de prensa, donde ha reprochado que el Día de la Hispanidad anteriormente era denominado como Día de la Raza. "Antes lo llamaban el Día de la Raza, pero no tiene nada que ver las razas, porque las razas no existen. El ser humano somos una sola especie y no hay razas, está demostrado biológicamente", ha dicho.

Así las cosas, Sheinbaum ha dado paso más tarde a un vídeo con el que, dice, trata de animar al Gobierno español a sumarse a otros países del mundo que se han disculpado ante otras naciones por su pasado colonial o por crímenes cometidos en el pasado. "A ver si se anima mañana a iniciar este proceso de disculpa pública", ha señalado Sheinbaum.

El citado vídeo muestra imágenes de dirigentes internacionales en otras naciones durante actos de disculpa por los delitos y barbaries cometidas en el pasado. "Ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica, una manera de buscar la reconciliación y superación de agravios del pasado. Hacerlo enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones", relata una voz 'en off' en el vídeo.

El archivo hace referencia a las disculpas públicas pronunciadas por Japón por sus abusos en Corea y China; el perdón ofrecido por Alemana a Polonia por el holocausto; las disculpas públicas de Italia, Francia o Países Bajos a Libia, Argelia e Indonesia, respectivamente, por sus crímenes durante la etapa colonial.

Finalmente, el vídeo recuerda que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió perdón años atrás a los pueblos maya y yaki, así como a la comunidad china en el país, por "hechos de violencia y discriminación". "Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permite resolver heridas históricas y libera tanto a quien ofrece perdón como a quien lo otorga"

Con estas declaraciones y el vídeo publicado por el Gobierno, México insiste en su crítica a España y sigue exigiendo que se disculpe ante los pueblos originarios de la nación norteamericana. La situación entre ambos países es tal que Sheinbaum dejó fuera al Rey Felipe VI de su ceremonia de investidura a comienzos de mes.