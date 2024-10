Los argentinos de Osasuna Magna, listos

Pamplona, 10 oct (EFE).- Argentina estará representada en Osasuna Magna a través de Andrés Geragthy y Facundo Russo 'Panta’, dos jugadores que este viernes inician ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad el nuevo curso en lo que será el debut del segundo de ellos con los navarros.

El pasado mes de julio, el Xota anunciaba la llegada de 'Panta’. Nacido en 2001 y con experiencia en el Secla de Buenos Aires, el cuadro navarro de hacía con lo servicios de una pieza a la que se le caen los goles, habiendo convertido más de 30 el curso pasado.

En su adaptación al equipo, Andrés Geraghty tuvo una gran parte de culpa. Su condición de compatriotas ha hecho que sus primeros meses hayan pasado de forma satisfactoria.

Atrás queda una larga pretemporada en la que el Xota solo ha encajado una derrota, la sufrida en la pista del Movistar Inter. Todo lo demás han sido triunfos, el último conseguido el pasado fin de semana frente al Industrias Santa Coloma. Ese fue el último test de los navarros, que durante esta semana se ejercitan en horario de mañana para llegar en las mejores condiciones al estreno liguero.

Panta aseguró durante su presentación estar con ganas y motivado por hacer las cosas en su primer año en Europa. Ha completado sin problemas su preparación, lo contrario que Geraghty.

Tuvo que dejar su participación con Argentina debido a problemas físicos. Desde su vuelta a Pamplona ha venido realizando trabajo individual, aunque en los últimos días ya se ha sumado al grupo de cara a conseguir su mejor estado de forma.

"Ya estoy mejor. Tuve dos, tres semanas en las que no me encontraba del todo bien, pero por suerte en los estudios no salió nada y ya puedo volver a entrenar con el equipo. Así que vamos a ver si el viernes puedo tener algunos minutos», comentaba en declaraciones al club tras dos años en la Comunidad Foral.

Finalizada la sesión de trabajo, Geraghty explicaba a los compañeros los ve "bien, muy rápidos", a lo que también añade su opinión de los nuevos: "Están entendiendo rápido nuestra forma de jugar, que es lo que nos diferencia. Además, las victorias nos ayudan a ganar en confianza, así que creo que llegamos bien al inicio de liga”.

"Se ha hecho largo el verano y estoy ansioso de que llegue el viernes… A la gente le digo que venga porque no les vamos a decepcionar. Se podrá ganar o perder, pero la pasión que vamos a poner no se negocia”, dice el ala de 26 años. EFE

le/mg/arh