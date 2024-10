De la Fuente: "Igual hay que diseñar las plantillas de otra manera para evitar lesiones"

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que en la actualidad hay "muy poca recuperación" y poco tiempo para "preparar las temporadas" y que por eso se están produciendo tantas lesiones, y ha recalcado que si alguien no tiene culpa de eso es "la selección", además de afirmar que la renovación de su contrato no se ha producido por "presiones" y temores a una posible inhabilitación en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Indudablemente hay un aspecto claro, que es la cantidad de partidos que se juegan actualmente. Hay muy poca recuperación, el futbolista tiene que jugar al límite, la exigencia cada día es mayor; si juegas al límite y tienes poca recuperación, tienes más riesgos. Seguramente haya que tener un debate más pausado, más tranquilo, para analizar otros aspectos", señaló en El Larguero de la Cadena SER. Además, indicó que no cree en las "casualidades" y que todo tiene "una causa". "La causa es que puede ser esta como puede ser también que no hay tiempo para preparar las temporadas como anteriormente. Si no tenemos pretemporadas y estás jugando constantemente los partidos, con tan poca recuperación, es un riesgo importante", expuso. "Quien seguro que no tiene ninguna responsabilidad es la selección, somos víctimas de estas situaciones. ¿Quiénes son los responsables? Los que tienen la posibilidad de coordinar estas temporadas. Si yo estuviera en un club y tengo que gestionar 70 partidos, igual tengo que gestionarlos de otra manera. Igual hay que diseñar las plantillas de otra manera. Hay muchas soluciones, pero hay que sentarse y plantearlas", apuntó. "De media, nosotros representamos un partido al mes para el futbolista. Desde julio hasta marzo, jugaremos seis partidos en ocho meses. Si lo añades a los 70, el problema no son esos seis, son los 70 anteriores", añadió. Sin embargo, espera "que no haya ni amenaza ni huelga" de futbolistas. "Hay que sentarse y dialogar, pero dialogar en su momento, porque queremos soluciones cuando ya no es el momento oportuno. Cuando hay que hacer un calendario es el momento de sentarte y empezar a diseñar ese calendario con todas las partes, UEFA, FIFA, clubes, asociaciones de futbolistas, futbolistas... Es la única manera de llegar a un acuerdo. La opinión de los futbolistas es decisiva, son los que sufren esto. Hay que dialogar, solucionemos las cosas en una mesa", expresó. El técnico riojano habló de las lesiones de gravedad de dos jugadores clave como Dani Carvajal y Rodri Hernández. "Tanto Rodri como Dani son jugadores que son insustituibles, son los mejores jugadores del mundo", dijo, antes de hablar de la baja de Nico Williams. "Las sensaciones que él tenía no eran buenas, pero tenía muchas ganas y era un golpe, pero no ha evolucionado como esperábamos. Primamos siempre la salud del futbolista y se demuestra", indicó. Sobre su contrato, espera que el problema de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "se solucione cuanto antes por el bien del fútbol español, por estabilidad y tranquilidad". "Y porque se resuelva mi contrato también, lógicamente. Realmente no me importa esperar hasta que haya nuevo presidente. Estoy seguro de que se arreglará", deseó. "Había unas conversaciones avanzadas. Tengo contrato hasta después del Mundial. Mi staff ha mejorado sus condiciones, pero yo tengo las mismas que cuando me subieron del equipo Sub-21", dijo. "Por justicia debería haberse cumplido ya, pero ha habido presiones de todos lados a las personas que tienen que tomar este tipo de decisiones. No lo han hecho por temores a una posible inhabilitación. Quiero que cuanto se tome la decisión se tome con seguridad. Estoy tranquilo, soy feliz, pero quiero seguir siéndolo", concluyó.

