Al menos siete muertos en un ataque atribuido a Israel contra la capital siria, Damasco

Al menos siete personas han fallecido y otras once han resultado heridas en un ataque atribuido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un edificio residencial de la capital de Siria, Damasco, tal y como ha denunciado el Ministerio de Defensa del país, convirtiéndose así en uno de los bombardeos israelíes más mortíferos contra territorio sirio desde el que realizó en abril contra el Consulado iraní en la misma ciudad. "El enemigo israelí ha lanzado un ataque aéreo con tres misiles desde la dirección del Golán sirio ocupado, apuntando a uno de los edificios residenciales y comerciales en el barrio densamente poblado de Al Mezzeh, en Damasco", ha señalado la cartera ministerial en su cuenta de la red social Facebook. El resultado preliminar de este supuesto ataque israelí, del que las FDI por el momento no se han pronunciado, deja también importantes daños materiales. Equipos de rescate se han trasladado hasta el lugar del incidente y se ha puesto ya en marcha un operativo para sacar a personas de entre los escombros. Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres e informante en el país, ha dado un balance de nueve muertos --incluidos cinco civiles, entre ellos un niño, y dos extranjeros cuya nacionalidad no ha sido confirmada-- y diez heridos. Además, ha asegurado que el principal edificio atacado está ubicado en las inmediaciones de la Embajada iraní en Damasco, que era "frecuentado" por líderes de la Guardia Revolucionaria y del partido-milicia chií libanés Hezbolá, y que ha sufrido daños en las tres primeras plantas. Las autoridades han cerrado el paso al lugar de los ataques, donde también ha sido alcanzado un vehículo enfrente del edificio mencionado, y las fuerzas de seguridad ya han sido desplegadas, y es que numerosos funcionarios residían en el barrio. SIN IRANÍES ENTRE LAS VÍCTIMAS La Embajada iraní en la ciudad ha informado en su cuenta de la red social X que ningún ciudadano iraní se encuentra ni entre los muertos ni entre los heridos, tras lo que ha condenado un nuevo "ataque terrorista" israelí. El Ministerio de Exteriores sirio también ha cargado contra Israel y sus "continuas violaciones" del Derecho Internacional en su "insistencia de ampliar el alcance de su brutal agresión contra los países y pueblos de la región". "Siria condena en los términos más enérgicos este brutal crimen contra civiles indefensos, que constituye una extensión de los crímenes de genocidio cometidos por esta entidad usurpadora contra los palestinos y los libaneses, y destaca la necesidad de adoptar medidas inmediatas para disuadirla de continuar su enfoque criminal basado en sembrar matanzas, derramar sangre de inocentes, sembrar destrucción y caos en la región y tratar de arrastrarla a una confrontación que tendrá consecuencias desastrosas", ha añadido. El Observatorio ha contabilizado en lo que va de 2024 un total de 104 ataques israelíes contra territorio sirio, de los que 85 han sido ataques aéreos y 19 ataques terrestres. En total se han registrado 257 militares muertos y 179 heridos.

