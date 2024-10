Víctor Sánchez Lingán publica 'Oro Milenario I', un recorrido por la historia y riqueza cultural de Perú

El autor Víctor Sánchez Lingán ha publicado 'Oro Milenario I', un libro con el que lleva a sus lectores "por un viaje que va más allá de lo que se narra en los libros de historia" para dar a conocer la riquez cultural de la Perú precolombina, sobre todo Pre Inca y Pre Azteca, y para analizar la sociedad en su conjunto, "mostrando un mensaje de optimismo". "A veces alejarnos de nuestras raíces, es lo que necesitamos para encontrar la belleza del lugar que nos vio nacer", ha manifestado el autor en una nota de la editorial Círculo Rojo, en la que apunta que "haber salido a vivir otra realidad" le ha hecho "valorar mucho más la riqueza conocida, poco conocida y aún desconocida que encierran las enormes murallas, templos, huacas, personajes y demás elementos", donde se ocultan "valiosos y misteriosos mensajes del pasado". A través del sello de autoedición, el autor asegura que "la humanidad debe tener una luz de esperanza y continuidad como especie, todos de alguna manera aceptamos que no vamos bien encaminados, pero no hay un norte, un plan de continuidad. Conocido o aceptado como tal, tal vez es demasiado pedir ya que son aspectos muy complejos, en ese sentido esta novela refresca esa necesidad". Así, el autor va a encontrar, "mucha aventura, un recorrido por lugares maravillosos llenos de historia, una secuencia de eventos junto a una gran riqueza o entierro, ubicada por unos huaqueros, leyendas, ritos y el protagonismo de dos 'cetros', 'barras' o 'báculos' llenos de una misteriosa energía y la curiosidad por poseerla". El libro cuenta la historia de unos excavadores clandestinos de tumbas y 'huacas' que se sienten "incapaces de gestionar su enorme hallazgo" de ofrendas, vasijas, ornamentas, máscaras, cuerpos momificados, ricamente ataviados, de antiguos sacerdotes y gobernantes, predominando de manera abundante el preciado material dorado en todo ello. "Sus vidas peligran entre la ambición, las mafias de los traficantes de tesoros y, sobre todo, ante las extrañas fuerzas que parecen defender y custodiar estas riquezas". Así, el líder del grupo recurre a Manuel, un viejo amigo que ahora vive en Europa y que podría conectarlos con personas que se interesan por estos descubrimientos. Al conseguir contactarlos, descubre una extraña organización, 'Les Gardiens', fundada hace cinco siglos por el genio Leonardo, que tiene como objetivo recuperar conocimientos, tecnología, energía y sabiduría olvidados por la historia, pero latentes en fuentes no exploradas que incluso contemplan la herencia genética. La novela presenta dos herramientas importantes, dos báculos de oro con una poderosa energía, solamente accesibles tras todo un proceso de iniciación mediante rituales y procesos ancestrales que aún persisten, transmitidos y discretamente ocultos entre los Layka, los amautas y los hampi camayoc, entre otros. La cultura X, perdida y casi desconocida en el tiempo y la ciencia oficial, vinculada al hallazgo de los excavadores clandestinos, ha sido analizada por Les Gardiens como uno de los principales recursos para sus objetivos. Estos conocimientos y recursos servirán para forjar una 'nueva humanidad', ya que vislumbran un cercano colapso y el final de nuestra frágil, destructiva y desorganizada civilización. Víctor Sánchez Lingán (Chepén, Perú. 1962) cuenta con una producción y publicación de obras literarias de corte poético, también con narrativas publicadas en diversos medios, en las que "denota su estilo humanista y de compromiso social". Esta vez, hace una incursión "más profunda" en el campo de la novela-ficción con 'Oro milenario I'. Enfermero y con estudios en docencia de biología y química, ha trabajado para la cooperación internacional a través de ONG que le han permitido un estrecho contacto con su realidad natal, donde se desarrolla parte de esta novela. Desde el año 2005 reside y trabaja en Barcelona.

Compartir nota: Guardar