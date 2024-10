Silvia Salas, expareja de Frank Francés, da la puntilla a Bárbara Rey: "El karma. Se lo ha buscado ella"

Continúan los testimonios de personas 'cercanas' a Bárbara Rey que no han dudado en salir a la palestra tras la filtración de sus imágenes en actitud cariñosa y sus audios privados con el Rey Juan Carlos. La última, Silvia Salas, expareja del que fuera novio de la vedette a principios de los 2000, el tenista Frank Francés. 'Enemigas íntimas' desde que la madre de Ángel Cristo Jr. acusase a la actriz de ejercer la 'profesión más antigua del mundo' en los platós, la catalana ha reaparecido en 'Vamos a ver' después de una larga temporada alejada de los focos. Y lo ha hecho para hablar del montaje que Bárbara presuntamente orquestó con Frank Francés en una playa de Mónaco manteniendo relaciones sexuales para, según Silvia, vender las imágenes a la desaparecida revista 'Interviu' después de perder 30 millones de pesetas en el casino de Montecarlo. Unas instantáneas que ha emitido en exclusiva '¡De Viernes!', que la expareja del tenista ha confirmado que hizo el hijo de la vedette cuando tenía solo 18 años y en las que, a diferencia de lo que se ha visto, habría una "masturbación mutua". "Si yo tengo que permitir que mi hijo vea algo así... que me trague la tierra" ha afirmado rotunda. "En Mónaco estaba Ángel Cristo jr. y fue el encargado de hacerles. Este fue el principio del fin de la relación de Bárbara y Frank porque Frank accede, no voy a justificar nada, pero me dice en aquel momento que él le propuso llamar a un fotógrafo de España y ella dice que no se fía" ha revelado. Un robado pactado por el que Bárbara habría pedido a la revista 40 millones de pesetas, pero que no vieron la luz en su día al no haber llegado a un acuerdo económico con 'Interviu', pero que la vedette habría usado para 'amenazar' a Frank Francés cuando terminaron su relación. Muy dura, Silvia ha asegurado que la artista siempre "marginó" a su hijo y ha sentenciado que "tanto Ángel como Sofía Cristo van a estar marcados por una trauma de por vida por todo lo que han vivido. Yo no he sido prostituta, pero ella ha sido la prostituta más cara de España, que lo ha dicho ella". Respecto a si Bárbara le contó al tenista su relación con el Rey Juan Carlos, Salas ha confesado que Frank era "conocedor de que había estado con un alto cargo, pero nunca supo quien o a mí no me lo hizo saber". "Sí sabía que Bárbara estaba amenazada y que si le pasaba algo tenía un seguro de vida para que todo esto saliera" ha apuntado. Tras su paso por el plató de 'Vamos a ver', Silvia se ha pronunciado ante las cámaras de Europa Press sobre el escándalo protagonizado por la vedette por la filtración de su material con el Emérito y, tajante, ha afirmado que "quizás se lo ha buscado ella. El karma". "Ya veremos por donde sale el sol, pero el karma" ha insistido, dejando claro que le da igual lo que piense Bárbara de que haya ido a un plató a hablar sobre ella: "No me importa. Tampoco me gustaba a mí cuando me llamaba prostituta entonces, nada... Se ha visto que ella es la más cara de España" ha sentenciado.

Compartir nota: Guardar