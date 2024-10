Monfils, ante su duelo con Alcaraz: "Tiene un 99 % de posibilidades de ganarme"

Shanghái (China), 8 oct (EFE).- El francés Gaël Monfils, rival de Carlos Alcaraz en los octavos de final del Másters 1.000 de Shanghái, aseguró que el número dos del mundo tiene "un 99 % de posibilidades" de hacerse con la victoria en el duelo que protagonizarán.

"Sinceramente, creo que (Alcaraz) va a tener un 99 % de posibilidades (de ganar), pero tendré ese 1 % e iré a disfrutarlo", indicó el tenista galo en declaraciones a los medios tras imponerse a su compatriota Ugo Humbert (7-6 (7), 2-6, 6-1).

El balance de Alcaraz frente a Monfils es favorable, con 2 victorias y una derrota, pero esta última se produjo en el último enfrentamiento entre ambos, en los dieciseisavos del Másters 1.000 de Cincinnati.

Preguntado por la posibilidad de repetir victoria ante el murciano, Monfils lo descartó: "No, creo que me va a ganar, que me va a aplastar al 100 %. Creo que tuve mucha suerte la última vez (...), no fue un buen partido para él y sí lo fue para mí".

"Su nivel es increíble. No quiero degradarme pero es una leyenda en ciernes. Creo que me va a aplastar, pero haré todo lo posible para no ponérselo demasiado fácil. (...) No es que vaya a salir a la cancha con esa actitud porque tengo experiencia, pero puedo decir la verdad: este chico es diferente", incidió el veterano deportista.

Monfils, de 38 años y actualmente en el puesto 46 de la clasificación mundial, se confesó "feliz" de poder seguir compitiendo frente a grandes jugadores: "El partido ante Alcaraz va a ser muy duro, es de esos partidos que siempre gusta jugar. A estas alturas de mi carrera (...) para mí es un honor poder enfrentarme de nuevo a él".

Alcaraz, que el año pasado cayó precisamente en octavos de final de este torneo ante el búlgaro Grigor Dimitrov, ha superado en las primeras dos rondas a jugadores locales: primero, a Shang Juncheng (6-2, 6-2), y luego, a Wu Yibing (7-6 (5), 6-3). EFE