Laura Sánchez nos desvela cómo saca tiempo para cuidar su relación con Manuel Escribano

Enamorada como nunca antes tras su divorcio con David Ascanio, Laura Sánchez ya no se esconde y pasea su amor con Manuel Escribano cada vez que tiene oportunidad. La última vez que les vimos juntos fue en el Festival de Cine de San Sebastián, donde nos demostraron que están viviendo el mejor momento de sus vidas. Hace unos días pudimos hablar con Laura, que nos aseguraba que se encontraba en un momento muy dulce de su vida y nos desvelaba que está haciendo todo lo posible para acompañar al torero en esta temporada tan exitosa: "Estoy haciendo malabares para estar a su lado porque realmente es maravilloso y disfrutando de que sea tan premiado en la temporada". La actriz nos confesaba que le está siendo complicado, pero saca tiempo de donde no lo tiene para acompañarle siempre que puede: "No sabes los encajes de bolillos que hacemos para llegar a todo, pero se hace. Cuando se quiere, se hace". A pesar de sus apretadas agendas profesionales, la modelo nos comentaba que "así va mi vida, no sé dónde me levanto muchos días pero hay tiempo para todo, organizándose y al final yo soy alemana y me gusta tener un orden en mi vida". Un orden que muchas veces es "caótico", pero "realmente, si uno quiere y le roba unas poquitas horas al sueño, da a tiempo a todo".

