PP y Vox insisten en reclamar al Gobierno el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo

PP y Vox han vuelto a reclamar al Gobierno el reconocimiento de opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela y que promueva que la UE reconozca su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio, pero esta vez no han contado con el apoyo de otros grupos, que no han estado presentes en la Comisión Mixta para la UE. Los 'populares' han sacado adelante una proposición no de ley en esta comisión conformada por diputados y senadores con el respaldo de Vox gracias a haber pactado una enmienda transacional con los de Santiago Abascal. Así, han recabado 20 votos a favor y 14 en contra, los de PSOE y Sumar. Al contrario de lo ocurrido en el Pleno del Congreso y del Senado, en esta ocasión no han participado en el debate los partidos nacionalistas. Cabe recordar que en el caso del PNV apoyó el reconocimiento del opositor en la Cámara Baja y en el de Junts hizo lo propio en la Cámara Alta. Durante el debate, la portavoz del PP, Belén Hoyo, ha defendido la necesidad de que el Gobierno reconozca a González Urrutia como presidente electo de Venezuela y deje de seguir insistiendo en reclamar la publicación de las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio. Asimismo, se ha mostrado crítica con los socialistas, por haber planteado en su enmienda "analizar si el reconocimiento de Edmundo González Urrutia puede ayudar a conseguir la democracia y la libertad en Venezuela". Tras considerar que es un "chiste", Hoyo ha sostenido que la realidad es que el candidato opositor "ha ganado por una amplísima mayoría". La portavoz del PP ha reclamado el apoyo de todos los grupos a su iniciativa con la vista puesta también en "mandarle un mensaje claro" a Nicolás Maduro". "Digámosle conjuntamente basta ya. Hasta aquí. Váyase ya", ha remachado, al tiempo que ha hecho un firme elogio de la líder opositora María Corina Machado, "un referente". EL PP SEGUIRÁ INSISTIENDO CON VENEZUELA Frente a quienes consideran que el PP "presenta demasiadas iniciativas respecto a Venezuela", Hoyo ha recalcado que "no una, ni dos, ni tres, presentaremos las que haga falta, porque si ellos están cansados de que nosotros no salgamos de Venezuela, nosotros estamos cansados de que Maduro siga ahí cuando ya debería estar fuera". Por su parte, el portavoz de Vox, José María Sánchez García, ha considerado que "es un escándalo que el Gobierno español siga sin reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela" y ha defendido también que el Ejecutivo promueva en la UE que "se deje de reconocer al actual jefe de misión de Venezuela ante la Unión Europea y reconozca al que pueda designar" el candidato opositor. Además, los de Santiago Abascal han presentado una enmienda por la que se insta al Gobierno a manifestar su "repudio a la actuación" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "en todo este oscuro asunto" en el que ha actuado como "componedor de intereses" en favor de Maduro, según Sánchez García. Entretanto, el portavoz del PSOE, Vicente Montávez, ha reconocido que "la situación en Venezuela es sin lugar a dudas profundamente preocupante" y ha defendido la actuación del Gobierno al respecto, entre otras cosas con la acogida en España de más de 120.000 refugiados, incluidos el propio Edmundo González así como el también opositor Leopoldo López. PSOE PIDE NO USAR VENEZUELA COMO ARMA ARROJADIZA El diputado socialista ha defendido que no se puede permitir que "la tragedia de Venezuela se convierta en un arma arrojadiza en nuestra política interna". Así, ha afeado que "el Partido Popular, en su afán por desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez, parece más interesado en erosionar la confianza en el Ejecutivo que en buscar soluciones efectivas que beneficien al pueblo venezolano". Montávez ha subrayado que "la reciente experiencia con Juan Guaidó nos ha enseñado que los reconocimientos unilaterales no conducen a soluciones efectivas", en referencia al que fuera presidente de la Asamblea Nacional al que se reconoció como presidente encargado en 2019 y ha incidido en la necesidad de "actuar con responsabilidad". "No estamos aquí para hacer propaganda política, sino para encontrar soluciones que realmente impacten de forma positiva en los venezolanos y venezolanas", ha sostenido, recordando al PP que "en política exterior y en la vida en general, es mejor usar la cabeza para pensar que para embestir". También desde Sumar se ha rechazado la opción de reconocer a Edmundo González. Su portavoz, Agustín Santos, ha apostado por la vía de "buscar el diálogo entre la oposición y el gobierno, teniendo en cuenta que el país está partido en dos, literalmente, y buscar las condiciones para unas elecciones democráticas, controladas internacionalmente, que permitan tener a un ganador claro y reconocido internacionalmente". Si no hacemos eso, ha advertido, "nos encontraremos el 10 de enero con dos presidentes, uno apoyado por el ejército y por las fuerzas controlando el país, y otro fuera en el exilio sin reconocimiento internacional".

