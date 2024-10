El Salvador mantiene diálogo "franco" con el FMI para acuerdo de 1.400 millones de dólares

San Salvador, 7 oct (EFE).- El Gobierno de El Salvador sostiene un diálogo "franco y abierto" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un acuerdo económico de 1.400 millones de dólares, aseguró este lunes el titular del Ministerio de Hacienda, Jerson Posada.

"Continúan las pláticas (...) hemos tenido conversaciones. Tenemos un diálogo franco y abierto con el FMI en la búsqueda de poder firmar y llegar a un acuerdo con ellos", dijo el funcionario en una entrevista en un canal local tras ser consultado sobre el tema.

Posada indicó que el Ejecutivo del presidente Nayib Bukele "no pretende aumentar" el impuesto sobre el valor agregado -conocido como IVA- y aseguró que "no vamos hacer nada que vaya en detrimento de la población, no se va a incrementar el IVA".

Explicó que el programa que buscan con el FMI es "un acuerdo de mediano y largo plazo. Un acuerdo FI -financiamiento ampliado- por 1.400 millones para tres años y eso es lo que estamos conversando con ellos".

El ministro de Hacienda no entró en detalles sobre si el Fondo Monetario habría puesto alguna condición a El Salvador en el tema bitcóin, ya que la entidad financiara señaló en agosto pasado en un comunicado que "es necesario mejorar la transparencia y mitigar los riesgos potenciales para la estabilidad fiscal y financiera derivados del proyecto Bitcóin".

La nación centroamericana se convirtió en septiembre de 2021 en la primera nación del mundo en tener al criptoactivo como moneda de curso legal -junto con el dólar estadounidense-. Hasta esta época, pero del año pasado, se habían invertido más de 250 millones de dólares en ese proyecto; principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó en agosto pasado que avanza en las negociaciones con El Salvador para suscribir un programa que "fortalezca las finanzas públicas" en el país centroamericano y que sirva para "mitigar" los riesgos de contar con el bitcoin como moneda de curso legal.

Esta declaración del Fondo Monetario Internacional llegó después de que una misión de la institución se reuniera presencial y virtualmente con autoridades salvadoreñas en los últimos meses, según el propio FMI.

El Salvador busca desde el 2021 un acuerdo con el FMI, según lo reveló en ese momento el entonces ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.EFE