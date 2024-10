El jefe de la UNRWA lamenta la "pérdida" y "deshumanización" en Gaza un año después de los ataques de Hamás

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha lamentado este lunes un año de "pérdida, luto y sufrimiento" a raíz de los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel y la consiguiente ofensiva israelí puesta en marcha al día siguiente contra la Franja de Gaza, una situación que ha provocado un proceso de "deshumanización" en la zona. "Desde que tuvo lugar la horrenda masacre llevada a cabo por Hamás y otras facciones palestinas contra Israel, donde murieron 1.250 personas y otras 250 fueron secuestradas, Oriente Próximo está sumiéndose cada vez más en el conflicto y la matanza", ha alertado antes de afirmar que se trata de un año de "deshumanización y falta de respeto por el Derecho Internacional". "Es una caída libre hacia la barbarie", ha puntualizado. En este sentido, ha señalado que doce meses de una guerra brutal han transformado Gaza en un "mar irreconocible de escombros" y una "tumba para miles de personas, entre las cuales hay demasiados niños". "Son también doce meses de un sufrimiento innombrable para los rehenes que se encuentra en Gaza y sus familias, que viven en un limbo, en una sociedad profundamente traumatizada", ha aseverado. "Ha pasado un año y no hay un solo día en que las familias gazatíes no sean objeto de un sufrimiento indescriptible, del desplazamiento forzoso, enfermedades y hambruna. La muerte se ha convertido en la norma para dos millones de personas atrapadas en un enclave asediado y bombardeado", ha puntualizado en un mensaje difundido a través de su cuenta en X. Lazzarini ha hecho hincapié en que los civiles en Gaza "siguen haciendo frente a las peores consecuencias de la guerra". "Más de 220 miembros del equipo de la UNRWA han sido asesinados; esta es la cifra más alta de la historia de Naciones Unidas", ha explicado, no sin antes recordar que los menores "son los que más sufren". "Aparte de los heridos y los muertos, todos los niños en Gaza se encuentran traumatizados y presentan cicatrices invisibles de por vida", ha sostenido. "Más de 650.000 menores han perdido un año de colegio. En vez de acudir a las aulas están moviéndose entre escombros, desesperados y con miedo. La destrucción de infraestructura esencial ha alcanzado niveles catastróficos", ha puntualizado antes de aclarar que más de dos tercios de la infraestructura de la UNRWA se ha visto golpeada y abocada a la inutilidad "a pesar de que una amplia mayoría de estos edificios eran utilizados para acoger a los desplazados bajo la bandera de la ONU". SITUACIÓN EN CISJORDANIA Lazzarini ha apuntado que los civiles siguen haciendo frente a un alto grado de destrucción también en Cisjordania, donde también se ven atravesados por el miedo y la ansiedad a medida que aumentan las operaciones del Ejército israelí y los enfrentamientos con grupos armados palestinos. "La pobreza está aumentando mientras decaen los niveles de ingresos de la población y se vuelven a introducir medidas de restricción de movimientos", ha aseverado, al tiempo que ha condenado la expansión de la guerra a Líbano, donde se ceba con los civiles. "Muchos han tenido que revivir traumas del pasado", ha dicho. "Es el momento del coraje, de hallar un acuerdo que finalmente traiga un alto el fuego que dé un respiro a la población de Gaza, Líbano, Israel y toda la región. Es el momento de bajar las armas tras décadas de muerte e inmenso dolor, tiempo de liberar a todos los rehenes de forma segura para que vuelvan con sus familias, que viven con una insoportable incertidumbre", ha aclarado. Por eso, ha pedido que se permita la entrada de un "flujo estándar de ayuda humanitaria para ayudar a los hambrientos y enfermos en Gaza". "En las guerras no hay ganadores. La única forma de acabar con esto es mediante una solución diplomática y pacífica. Es el momento de sanar las heridas, de elegir la paz", ha zanjado.

