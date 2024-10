El espectacular hayedo cerca de Madrid para visitar en otoño al que sólo se puede acceder por sorteo

A tan solo una hora de Madrid, unos 90 km, se encuentra un lugar mágico que parece sacado de un cuento de hadas: el Hayedo de Montejo. Este bosque de hayas, único en la Comunidad de Madrid, se tiñe de colores vibrantes en otoño, creando un espectáculo natural que no te puedes perder. Pero ojo, este tesoro natural es tan frágil como bello, por lo que su acceso está restringido. Para visitarlo, necesitas conseguir una entrada a través de un sorteo que se realiza mensualmente. ¿Por qué tanto misterio? El Hayedo de Montejo es uno de los más meridionales de Europa, un reducto de biodiversidad que debemos proteger. El hayedo tiene la catalogación oficial de Sitio Natural de Interés Nacional. Posee 222 hectáreas con una altitud máxima de 1.600 metros aproximadamente y se encuentra rodeado de una flora y fauna exspectacular. En 2017 la UNESCO declaró al Hayedo de Montejo, Patrimonio Natural de la Humanidad Para preservar su ecosistema, solo un número limitado de visitantes puede acceder cada día. Participar en el sorteo es la única forma de asegurar tu visita y disfrutar de este privilegio. ¿Cómo consigo mi entrada? La reserva de entradas se realiza online a través de la web oficial del Hayedo de Montejo. A las 9:30 horas de los días 1 y 16 de cada mes se activa el sistema informático en esta web con las plazas disponibles cada día de la quincena siguiente. En los primeros 5 días de cada quincena, cada persona podrá solicitar tantas visitas distintas como desee en el periodo ofertado, con un máximo de 5 plazas por senda, día y hora. Pero el interés por el hayedo es tal, y las plazas están tan limitadas, que reservar no asegura una plaza. A las 9:30 del día siguiente al cierre (días 6 o 21, en cada quincena) se sortearán aleatoriamente las plazas. Si alguna de las peticiones fuera adjudicataria de plazas, el resto de solicitudes quedarían descartadas automáticamente. Un otoño de cuento de hadas. Una vez consigas tu entrada, prepárate para sumergirte en un paisaje de ensueño. Los colores ocres, rojizos y dorados de las hojas crean una atmósfera mágica que te transportará a otro mundo. Recorre los senderos y descubre los rincones secretos de este bosque centenario. Desde el 13 de junio de 1989 las visitas al Hayedo de Montejo son guiadas. En la web en la que se reservan las entradas se puede elegir entre tres sendas distintas para recorrer este bosque de cuento. ¿Qué especies puedo ver en mi visita al hayedo? Según explican en la web de turismo de Montejo de la Sierra, el origen del bosque se remonta a etapas lluviosas y húmedas postglaciares. Es difícil que se generen en estas latitudes, de ahí la curiosidad que despierta. El Hayedo está delimitado en su parte inferior por el río Jarama. En su ribera crecen brezos, abedules, serbales, etc. Algunas veces las hayas forman agrupaciones, pero casi siempre aparecen mezcladas con robles y rebollos. Otra especie muy característica del Hayedo son los acebos, que asoman de vez en cuando y sirven de refugio para ciertos animales. La altitud del Hayedo oscila entre los 1.200 y los 1.600 metros, dependiendo de la zona. Su dimensión no es muy grande, tan solo tiene unas 222 hectáreas. Consejos para tu visita: Planifica con antelación: Recuerda que las plazas son limitadas, así que solicita tu entrada con tiempo. Consulta la web oficial: Infórmate sobre las fechas del sorteo, las normas de acceso y las recomendaciones para la visita. Lleva ropa y calzado adecuado: Prepárate para caminar por senderos y disfrutar al máximo de la experiencia. Respeta el entorno: El Hayedo de Montejo es un tesoro natural que debemos cuidar entre todos. No dejes rastro de tu paso.

