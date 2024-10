Daniel Brühl protagoniza 'La Franquicia': "Hay películas de Marvel que no funcionan y que son reciclaje"

Este lunes 7 de octubre ha iniciado su andadura en Max 'La Franquicia', serie creada por Sam Mendes, Armando Iannucci y Jon Brown. La ficción sigue a un equipo de una saga cinematográfica de superhéroes, retratando desde el humor el caos que se vive en el set de rodaje de una superproducción de este tipo y destapando algunos de los entresijos de la industria. "A primera vista es una comedia, una sátira sobre el mundo de las franquicias, pero yo noté el punto entrañable que tiene esta serie, porque tú sufres con esta gente que trabaja todos los días y lo da todo con una pasión y un empeño grandísimos para sobrevivir y para salvar estas películas", explica Daniel Brühl, que encarna al director Eric, en una entrevista concedida a Europa Press. "Me hizo recordar todas las experiencias que yo tuve en esas películas grandes que hice", admite el actor. https://www.youtube.com/watch?v=uTQL8UMEgZU&feature=youtu.be "Las franquicias de superhéroes siempre se han reinventado. Si vas a los orígenes, a los cómics, a los mundos que crearon, era una opción perfecta convertirlo en películas. Puedes ver que, a lo largo de las décadas, cada versión de cada universo de un superhéroe es diferente, y eso va a seguir ocurriendo", comenta Jessica Hynes, quien en la serie da vida a Steph, la jefa del equipo de guionistas. "No siempre van a ser buenas, pero vamos a tener más películas brillantes de superhéroes", añade. En este sentido, Brühl subraya la dificultad de reinventar el género de superhéroes, y se remite a su experiencia interpretando a Zemo en el Universo Cinematográfico Marvel. "Marvel siempre trabaja con gente extremadamente inteligente, incluso no siempre les sale bien a ellos, también hay de vez en cuando peliculas que no funcionan y que son demasiado reciclaje, una fórmula, pero de vez en cuando logran añadir algo al género que te sorprende", argumenta. "Esa fue mi experiencia con Marvel: una mente muy abierta, muy diversa y muy inteligente. Pero sí, como ha habido tantísimo material, tantísimas películas y series, es muy difícil", reconoce. Pese a una posible saturación por parte del público, Hynes asegura que existe entre la audiencia una "pasión" que hace conectar a los espectadores con este tipo de personajes. "Por ejemplo, con Marvel, cuando cuentan estas historias y las adaptan al mundo en el que estamos viviendo ahora, con todos sus problemas, la influencia que tienen a nivel pop cultural es importantísima, porque alcanza a muchísima gente", dice Brühl. "Si piensas que el nuevo Capitán América es un hombre negro, esto es muy importante, porque es una señal muy fuerte para la juventud. Yo, en muchos casos, defiendo a la narración, al lado de donde vienen ciertas ideas", apunta el intérprete. Junto a los mencionados actores, 'La Franquicia' también cuenta en su elenco con Himesh Patel como Daniel, Aya Cash como Anita, Billy Magnussen como Adam, Lolly Adefope como Dag, Darren Goldstein como Pat e Isaac Powell como Bryson y Richard E. Grant como Peter. La producción consta de ocho episodios, con Sam Mendes como director del episodio piloto. Además, Jon Brown ejerce de showrunner.

Compartir nota: Guardar