Alejandra Rubio 'tira de las orejas' a Carmen Borrego tras su llamada en directo a José María Almoguera

Después de meses sin ningún tipo de relación, Carmen Borrego y José María Almoguera han vuelto a hablar. Pero en lugar de hacerlo en privado para solucionar sus diferencias, lo hacían en directo durante la entrevista del nieto de María Teresa Campos en '¡De Viernes!' cuando tras tender la mano a su madre reconociendo que se había equivocado y que quería que su madre ejerciese de abuela con su hijo, la tertuliana llamó por telefóno dejando a su hijo literalmente 'a cuadros'. En lugar de alegrarse por este ofrecimiento y aprovechar la ocasión para intentar acercar posturas, Carmen dejaba claro que tenían muchas cosas que tratar antes de poder ver a su nieto: "No le voy a cerrar a puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio" afirmaba tajante. Un momento tenso que Terelu, en el plató de '¡De Viernes!' presenciaba en directo y sobre el que este lunes se ha pronunciado Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'. Asegurando que sufrió sobre todo por su madre, la novia de Carlo Costanzia ha 'tirado de las orejas' a su tía al asegurar que su llamada "fue claramente un error que no venía a cuento, todos nos equivocamos en la vida". "Si hubiese dicho algo relevante o de interés fenomenal, pero era algo innecesario y ella lo sabe y tampoco le voy a dar más bola yo" ha afirmado. Como ha revelado Adriana Dorronsoro, Carmen está "destrozada" y "se arrepiente muchísimo" de la llamada, que como reconoce hizo porque "no vio empatía ni amor desde su hijo" y porque "no se imagina el escenario en el que puede ver a su nieto sin su hijo", ya que José María dejó claro que por el momento no se plantea reconciliarse con ella. "Es verdad lo que dice Carmen" ha apuntado Alejandra. "Lo que tenía que haber hecho en ese momento es entrar y decir, 'dices que puedo ver a mi nieto, ¿pero qué tengo que hacer para recuperar la relación contigo?" ha comentado. No solo se ha mostrado crítica con su tía, ya que muy dura con José María cree que el viernes "se le vio el plumero". "Ese fue uno de sus errores, decir puedes ver a mi hijo pero conmigo no. ¿Cuál es el error tan gordo?" se ha preguntado, confesando que si hubiese estado en la casa de Carmen durante la entrevista no le hubiese dejado entrar por teléfono, aunque considera normal que su tía quisiese ver la entrevista y estuviese nerviosa por lo que iba a contar su hijo en el programa. "José María no ha llorado por una razón irrecuperable, pero lo que no es recuperable son los momentos que Carmen ha perdido como abuela, y que le engañase con el hospital en el que nació su hijo. Me sorprendió cuando dice que no le ha dejado ver a su hijo por si hablaban mal de él. Eso es la mayor tontería que he escuchado yo en mucho tiempo" ha sentenciado, admitiendo que a pesar de todo la entrevista de José le pareció "bastante bien" y vio a su primo "conciliador".

