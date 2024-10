Crónica del Deportivo Alavés - FC Barcelona: 0-3

El FC Barcelona ha goleado este domingo al Deportivo Alavés (0-3) para asentarse en el liderato de LaLiga EA Sports, un partido de la novena jornada en el que un 'hat-trick' del delantero polaco Robert Lewandowski en la primera mitad permitió a los azulgranas olvidar el tropiezo en Pamplona. De esta manera, el cuadro culé destierra todas las dudas, algo que ya comenzó a trabajar en 'Champions' ante el Young Boys (5-0). En una primera parte de una espectacular pegada, Lewandowski recogió tres veces el balón del fondo de las redes (min.7, 22 y 32) para confirmarse como Pichichi de la categoría con diez dianas. Con ello, el Barça suma 24 puntos, tres más que el Real Madrid y siete más que el tercer clasificado, el Villarreal. Con un único cambio respecto al once de 'Champions', el de Héctor Fort por un Jules Koundé al que Hansi Flick decidió dar descanso, el conjunto azulgrana saltó al campo dispuesto a dejar claro que la derrota en El Sadar (4-2) había sido algo puntual. Ya a los tres minutos, Raphinha encontraba puerta tras deshacerse de Sivera, pero el colegiado anulaba el tanto por fuera de juego previo de Lamine Yamal. El panorama parecía complicarse poco después, en el minuto 6, cuando Ferran Torres pidió el cambio aquejado de molestias en su pierna derecha, lo que obligó al técnico alemán a recurrir a Eric García, pero Lewandowski se encargó de despejar cualquier atisbo de duda al cabecear al fondo de las mallas una gran falta lateral botada por Raphinha (min.7). Después de una mano salvadora de Iñaki Peña a disparo de Stoichkov, el delantero polaco volvió a aparecer para aprovechar otro genial pase filtrado del atacante brasileño, que le dejó solo ante el portero babazorro para hacer el segundo tanto de la tarde (min.22). Sivera pudo resarcirse en la siguiente jugada al desbaratar, primero, un mano a mano de Raphinha y, en el rechace, otro remate de Lewandowski, pero no pudo hacer nada cuando, superada la media hora de encuentro, este recibió de Eric García y enganchó un disparo cruzado que le permitía cerrar su 'hat-trick' en Vitoria (min.32). Los de Luis García Plaza lograron recortar distancias antes del descanso, pero el gol de Toni Martínez en el 45 quedó anulado después de que el árbitro y el VAR determinasen que estaba en posición antirreglamentaria. Antes de encarar el túnel de vestuarios, Pedri perdonó el cuarto al fallar en el remate tras un saque de esquina de Raphinha. De nuevo Toni Martínez espoleó a los locales nada más reanudarse el choque con un chut que repelió el palo, justo después de que Iñaki Peña sacase la mano para evitar el gol olímpico de Carlos Vicente. Mientras, Flick retiraba a Lamine Yamal y Héctor Fort y daba entrada a Ansu Fati y Jules Koundé. El delantero español no perdió el tiempo y rozó el tanto en dos ocasiones en un par de minutos, la primera frustrada por una gran parada de Sivera y la segunda, por el palo. Poco a poco, el ritmo fue decayendo, aunque los vitorianos todavía inquietaron al líder con un tanto de Santiago Mouriño que no subió al marcador por fuera de juego en el minuto 85. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS, 0 - FC BARCELONA, 3 (0-3, al descanso). --ALINEACIONES: DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Tenaglia (Diarra, min.46), Mouriño, Abqar (Pica, min.67), Manu Sánchez; Guevara, Antonio Blanco (Jordán, min.78); Carlos Vicente, Rebbach, Stoichkov (Conechny, min.57); y Toni Martínez (Kike García, min.57). FC BARCELONA: Iñaki Peña; Fort (Koundé, min.67), Cubarsí, Iñigo Martínez (De Jong, min.81), Balde (Gerard Martín, min.81); Pedri, Casadó; Lamine Yamal (Ansu Fati, min.67), Ferran Torres (Eric García, min.6), Raphinha; y Lewandowski. --GOLES: 0-1, min.7: Lewandowski. 0-2, min.22: Lewandowski. 0-3, min.32: Lewandowski. --ÁRBITRO: Ortiz Arias (C.Madrileño). Amonestó a Tenaglia (min.31) y a Mouriño (min.54) por parte del Deportivo Alavés y a Iñigo Martínez (min.53) y a Gerard Martín (min.86) por parte del FC Barcelona. --ESTADIO: Mendizorrotza.

Compartir nota: Guardar