El presidente irlandés denuncia las "indignantes amenazas" israelíes a 'cascos azules' de la FINUL

El presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, ha criticado este sábado las "indignantes amenazas" de las Fuerzas Armadas israelíes contra 'cascos azules' irlandeses desplegados en el sur de Líbano ene l marco de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL). Higgins ha denunciado que Israel "exige que toda la operación de la FINUL bajo mandato ONU se marche". "El contingente de Irlanda de 347 miembros forma parte de un conjunto de 10.000 militares de la FINUL", ha recordado. "Es indignante que las Fuerzas de Defensa de Israel hayan amenazado a esta fuerza de mantenimiento de la paz y hayan querido que evacuaran las aldeas que estaban defendiendo", ha afirmado el jefe del Estado irlandés. La exigencia de retirada "no es solo un insulto a la institución global más importante, que tiene 193 países miembro, sino también un insulto para los militares y sus familias que han asumido riesgos para que todos podamos vivir en paz y proteger a los más vulnerables", ha añadido. "Estoy seguro que el valor demostrado por nuestro contingente y sus colegas será reconocido por quienes valoran la paz, en casa y en el extranjero", ha argumentado. Los militares irlandeses rechazaron abiertamente la petición formulada por el Ejército israelí para marcharse de varias localidades de la zona y una treintena de ellos han estado bloqueados sin poder abandonar sus posiciones durante varios días cerca de Marun el Ras. La televisión pública irlandesa ha informado incluso de que militares israelíes entraron en el puesto de vigilancia irlandés y abrieron fuego contra objetivos de Hezbolá desde ese lugar. Higgins ha recordado además a las víctimas "inocentes" del ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre, "el indignante ataque y los aseinatos por parte de Hamás" y la toma de rehenes. "No deberíamos de haber llegado a estos acontecimientos "horrorosos", al "castigo colectivo, la venganza y la destrucción de viviendas e instituciones sanitarias y educativas". "Es tan importante que no sumemos más a la pérdida y la mutilación de vida ocurrido el pasado octubre y los meses que han pasado desde entonces", ha argumentado. En respuesta, la Embajada israelí en Irlanda ha criticado las declaraciones "infundadas e incendiarias" de Higgins y ha argumentado que el Ejército pidió que las fuerzas de FINUL "se moviernan de zonas de actividad militar por su propia protección y seguridad" debido a la "situación cambiante de seguridad". "Dejemos claro que la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz es de una importancia inmesa para Israel. Intentar presentarlo como una amenaza a las fuerzas de la FINUL es otra acusación infundada e incendiaria contra Israel como las que hemos visto en los últimos meses", ha argumentado la Embajada. VIOLACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1701 Por su parte, el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Micheál Martin, ha denunciado la "inaceptable violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas" que supone la incursión militar terrestre israelí en suelo libanés. Maritn ha denunciado así la "escalada de violencia en Líbano" y ha recordado que dos de los 25 puestos de control de la Línea Azul que funciona como frontera están gestionados por militares irlandeses, con 30 efectivos en cada uno. "El personal irlandés destinado en los puestos de control opera bajo el nivel 3, lo que implica que tienen orden de quedarse en el lugar y permanecer en los búnkeres", ha explicado. "Es importante que siguen vigilando e informando de violaciones de las resoluciones de la ONU. La situación es sin duda muy difícil para ellos", ha añadido. Martin ha subrayado que "la moral es buena, a pesar de las circunstancias". "Nos preocupan todos los afectados por el conflicto, pero en este momento nos preocupa especialmente el bienestar de nuestras tropas", ha apuntado antes de destacar su "valentía, profesionalismo y resistencia". Martin ha emplazado a Hezbolá y a Israel a "alejarse del precipicio y conseguir una solución pacífica, comenzando por un alto el fuego", ha concluido.

