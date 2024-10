Bastianini lamentó haber perdido "mucho tiempo en las dos últimas vueltas"

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), segundo en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Japón de MotoGP, lamentó haber perdido "mucho tiempo en las dos últimas vueltas", aunque reconoció que "el 'sprint' ha sido muy bueno" para él.

"El ritmo ha sido muy rápido durante toda la prueba y al final, estaba muy cerca de 'Pecco', pero he perdido mucho tiempo en las dos últimas vueltas, en las que tenía muy cerca a Marc, que me adelantó, pero se lo pude devolver en la curva once, en donde me puse por dentro, solté el freno, cerré los ojos y con ello conseguí un muy buen segundo puesto", recordó el piloto italiano. EFE