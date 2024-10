Lukashenko dice que Bielorrusia desea coexistir pacíficamente con Ucrania y se ofrece para la reconstrucción

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este viernes que su país está predispuesto a coexistir de manera pacífica y prestar ayuda a Ucrania para la reconstrucción, aunque reprocha que continúa. "No necesitamos esta escalada (...) No vamos a ir a la guerra con los ucranianos", ha dicho. Lukashenko ha negado que las autoridades bielorrusas están buscando la confrontación con Ucrania y que harán "todo lo posible" para coexistir de manera pacífica porque así lo quieren los pueblos. "Nuestra gente vive allí", ha dicho. No obstante, ha matizado que en caso de que registren un aumento de la presencia militar en la frontera, Bielorrusia responderá militarizando la suya. "Si el enemigo ve que estamos preparados, definitivamente no atacará", ha dicho. "Nosotros nunca iniciamos una confrontación, y por eso estamos haciendo todo lo posible para poner fin a esto pacíficamente", ha dicho el presidente bielorruso, para quien la mano de Estados Unidos se halla detrás de cualquier posible escalada de las tensiones en la región, recoge la agencia estatal Belta. "Ahora, dicen, los estadounidenses mandan", ha deslizado Lukashenko, quien ha reprochado a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, que recurra a Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia. "Si hay que decidir algo, vuela enseguida a Washington" en vez de hacerlo a Moscú o Minsk, ha criticado. "Las autoridades de Ucrania deberían sentar la cabeza y darse cuenta de que, en primer lugar, tendrán que reconstruir el país con la ayuda de sus allegados, entre ellos en primer lugar los bielorrusos", ha dicho.

